Темпи скорочення кількості працівників сповільнились (результати опитування) — Finance.ua

Темпи скорочення кількості працівників сповільнились (результати опитування) Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Темпи скорочення кількості працівників сповільнились (результати опитування)

Частка респондентів, що повідомляють про скорочення кількості співробітників, зменшилась, із 9,5% до 6,7%. Частка тих, хто вказав на їх збільшення, дещо зросла, із 2,2% до 5,6%.

Як йдеться в опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), індекс змін кількості працівнкиів збільшився із 0,07 до 0,01.

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Частка тих, для кого нічого не змінилось, майже не змінилась та становить 87,8% (була 88,4%).

Найбільше про скорочення кількості працівників говорять на мікропідприємствах, показник яких становить -0,13. Показник середніх (-0,02) та великих (-0,03) підприємств є вищим та приблизно однаковим.

Регіон

У регіональному розподілі найвищим та додатним значення показника є для Закарпатської (0,40) та Тернопільської (00,18) областей.

Найчастіше про скорочення працівників повідомляють у Чернігівській (0,21), Сумській і Волинській (по -0,16 для кожної) областях.

Галузь

Показник для хімічної промисловості є найвищим та дорівнює нулю. Найнижчим є показник для поліграфії (-0,10).

Нагадаєо, в квітні 2025 року найгострішою перешкодою для бізнесу, викликаною повномасштабним російським вторгненням, знову став брак робочої сили внаслідок призову або виїзду співробітників — 57%.

Друге місце в рейтингу перешкод для бізнесу, викликаних повномасштабною війною, зайняла небезпека праці — 54%.

Проблема зростання цін на сировину та матеріали зайняла 3-тє місце та становить — 43%.

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