Україна підписала угоду з Японією для отримання 3 млрд дол. заморожених активів рф — Finance.ua

Україна підписала угоду з Японією для отримання 3 млрд дол. заморожених активів рф Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Україна підписала угоду з Японією для отримання 3 млрд дол. заморожених активів рф

Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів рф.

«Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України», — зазначив він.

Прем’єр-міністр подякував японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує росію платити.

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Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.

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