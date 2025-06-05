Україна підписала угоду з Японією для отримання 3 млрд дол. заморожених активів рф — Finance.ua

Україна підписала угоду з Японією для отримання 3 млрд дол. заморожених активів рф
Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів рф.
«Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України», — зазначив він.
Прем’єр-міністр подякував японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує росію платити.
Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.
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