Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі) — Finance.ua

Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі) Сьогодні 14:38 — Казна та Політика

Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі)

Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить оновити правила у сфері питного водопостачання та водовідведення.

Про це пише Мінрозвитку

Йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення», який розробило Міністерство розвитку громад та територій України.

Мета законопроєкту

Привести українське законодавство у сфері водопостачання та водовідведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Це — частина зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС.

Зокрема, документ враховує вимоги європейських директив, що стосуються очищення міських стічних вод і контролю якості питної води.

Законопроєкт передбачає низку конкретних змін:

можливість тимчасових відступів від нормативів якості питної води у разі відсутності альтернатив централізованого постачання та за умови безпеки для здоров’я населення;

впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління системами централізованого питного водопостачання;

оцінка технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання;

єдині правила приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення;

визначення поняття «нецентралізоване водовідведення» та виведення його з переліку комунальних послуг.

Як зазначили в Уряді, прийняття цього законопроєкту — ще один крок на шляху до забезпечення якості питної води, прозорого регулювання у сфері водопостачання та екологічної безпеки в Україні відповідно до європейських норм.

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