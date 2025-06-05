Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі)

Казна та Політика
55
Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі)
Уряд схвалив ще один євроінтеграційний законопроєкт (деталі)
Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить оновити правила у сфері питного водопостачання та водовідведення.
Про це пише Мінрозвитку.
Йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення», який розробило Міністерство розвитку громад та територій України.

Мета законопроєкту

Привести українське законодавство у сфері водопостачання та водовідведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу.
Це — частина зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС.
Зокрема, документ враховує вимоги європейських директив, що стосуються очищення міських стічних вод і контролю якості питної води.
Законопроєкт передбачає низку конкретних змін:
  • можливість тимчасових відступів від нормативів якості питної води у разі відсутності альтернатив централізованого постачання та за умови безпеки для здоров’я населення;
  • впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління системами централізованого питного водопостачання;
  • оцінка технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання;
  • єдині правила приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення;
  • визначення поняття «нецентралізоване водовідведення» та виведення його з переліку комунальних послуг.
Як зазначили в Уряді, прийняття цього законопроєкту — ще один крок на шляху до забезпечення якості питної води, прозорого регулювання у сфері водопостачання та екологічної безпеки в Україні відповідно до європейських норм.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems