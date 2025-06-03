Судитимуть киянина, що збудував ресторанний комплекс на самовільно захопленій ділянці на березі Дніпра (фото) — Finance.ua
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Судитимуть киянина, що збудував ресторанний комплекс на самовільно захопленій ділянці на березі Дніпра (фото)

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Судитимуть киянина, що збудував ресторанний комплекс на самовільно захопленій ділянці на березі Дніпра (фото)
Судитимуть киянина, що збудував ресторанний комплекс на самовільно захопленій ділянці на березі Дніпра (фото)
Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду позовний акт відносно киянина за фактом самовільного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.
Про це пише Київська міська прокуратура.
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Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.
Для того, щоб набути право користування на цю земельну ділянку, розглядав підроблені документи про види цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.
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Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс у статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.
Наразі вивинувальний акт направлено до суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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