Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію — Finance.ua

Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію Вчора 16:18 — Кримінал

Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини визнав винним у корупції голову Національного банку Петера Кажиміра — колишнього міністра фінансів країни. Його оштрафували на 200 тисяч євро.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Якщо він не сплатить цю суму, суд призначив альтернативне покарання — рік ув’язнення. Вирок поки що не набув чинності й може бути оскаржений. Кажимір уже заявив про намір подати апеляцію.

Згідно з вироком, Кажимір передав хабар у 48 тисяч євро тодішньому голові фінансової служби Словаччини Франтішеку Імрече. У такий спосіб він хотів отримати інформацію про податкові справи деяких компаній, аби сприяти виплатам понад трьохмільйонних відшкодувань ПДВ. У цих компаніях мав інтерес і бізнесмен Ладіслав Рехак, у якого Кажимір за вигідною ціною придбав віллу в престижному районі Братислави.

Суддя Мілан Чісарік назвав свідчення Імрече правдивими й послався на експертні висновки щодо його особи.

Крім того, суд постановив конфіскувати на користь держави 48 тисяч євро, які Імрече передав поліції.

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