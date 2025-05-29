Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію — Finance.ua

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Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію

Кримінал
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Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію
Голову Нацбанку Словаччини засудили за корупцію
Спеціалізований кримінальний суд Словаччини визнав винним у корупції голову Національного банку Петера Кажиміра — колишнього міністра фінансів країни. Його оштрафували на 200 тисяч євро.
Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.
Якщо він не сплатить цю суму, суд призначив альтернативне покарання — рік ув’язнення. Вирок поки що не набув чинності й може бути оскаржений. Кажимір уже заявив про намір подати апеляцію.
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Згідно з вироком, Кажимір передав хабар у 48 тисяч євро тодішньому голові фінансової служби Словаччини Франтішеку Імрече. У такий спосіб він хотів отримати інформацію про податкові справи деяких компаній, аби сприяти виплатам понад трьохмільйонних відшкодувань ПДВ. У цих компаніях мав інтерес і бізнесмен Ладіслав Рехак, у якого Кажимір за вигідною ціною придбав віллу в престижному районі Братислави.
Суддя Мілан Чісарік назвав свідчення Імрече правдивими й послався на експертні висновки щодо його особи.
Крім того, суд постановив конфіскувати на користь держави 48 тисяч євро, які Імрече передав поліції.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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