Підпільна «друкарня» доларів: до суду передали справу щодо одного з учасників групи

Кримінал
28
Група осіб організувала незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених банкнот номіналом 100 доларів США
У Києві завершили досудове розслідування щодо одного з учасників групи, причетної до виготовлення та збуту підробленої іноземної валюти. Обвинувальний акт стосовно одного з фігурантів скеровано до суду.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Суть схеми

Слідство встановило, що група осіб організувала незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених банкнот номіналом 100 доларів США. Для реалізації злочинної схеми організатор залучив ще двох осіб.
Фігуранти орендували будинок у Київській області, де облаштували підпільне виробництво та встановили спеціальне обладнання для виготовлення фальшивих грошей. З метою конспірації вони використовували підставних осіб, змінювали транспортні засоби та засоби зв’язку, а також здійснювали фінансові операції через сторонні банківські реквізити.

Обшуки

Детективи провели 7 санкціонованих обшуків у місті Києві та Київській області — за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів та в автомобілях.
У результаті вилучено спеціальне обладнання, комплектуючі, фарби, спеціальний папір, підроблені банкноти, схожі на купюри номіналом 100 доларів США та 500 гривень, три автомобілі, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Покарання

Трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України під час вчинення злочину. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно одного з них скеровано до суду.
Досудове розслідування щодо інших учасників злочинної групи триває.
За матеріалами:
Finance.ua
