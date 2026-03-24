Відбір газу на понад 17 млн грн: у Черкасах судитимуть екскерівника підприємства

Кримінал
У Черкасах екскерівника судитимуть за незаконний відбір газу, що завдав збитків державі на понад 17 мільйонів гривень.
Він організував несанкціоноване споживання природного газу після відключення підприємства від постачання.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Суть справи

На початку 2023 року підприємство мало заборгованість за спожитий природний газ, у зв’язку з чим державний постачальник виключив його з балансуючої групи та припинив постачання ресурсу. Відтак товариство втратило право на отримання і розподіл газу споживачам.
Попри це, упродовж червня-вересня 2023 року керівник не уклав нових договорів постачання, однак організував подальше споживання газу.
У результаті таких дій підприємство несанкціоновано відібрало з газорозподільної системи понад 900 тис. кубометрів природного газу, чим завдано державі збитків на суму понад 17 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
