Збитки довкіллю 50 млн грн: на Прикарпатті викрито нелегальний кар’єр (фото) Сьогодні 16:37 — Кримінал

Викрито незаконний кар’єр у селі Хутір-Будилів Коломийського району, де у промислових масштабах без жодних дозволів видобували піщано-гравійну суміш.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Суть справи

Двоє мешканців Снятина віком 54 і 42 роки організували видобуток піщано-гравійної суміші на трьох земельних ділянках сільськогосподарського призначення загальною площею близько гектара.

Земля належала родичам одного з організаторів, інший відповідав за технічну частину — забезпечив роботу трьох екскаваторів, трьох вантажівок і обладнання для дроблення. До робіт залучили ще двох місцевих жителів.

На місці працювали два майданчики видобутку, звідки сировину вивозили на переробку в сусідні села. Там її очищали, сортували за фракціями і продавали як оптом, так і вроздріб. Прибуток розподіляли між учасниками, основну частину отримували організатори.

Кар’єр діяв щонайменше пів року: з квітня по вересень 2025 року. За цей час видобули понад 28 тисяч кубометрів суміші, що еквівалентно більш як 2300 вантажівкам.

За висновками експертів, шкода довкіллю становить майже 50 мільйонів гривень.

Усім учасникам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою. Організаторам суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн і 665 тис. грн. Двом спільникам призначено цілодобовий домашній арешт.

Спецтехніку, яку використовували для незаконного видобутку, арештовано.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.