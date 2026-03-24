Паливна схема на 17 млн грн: на Київщині викрито ухилення від сплати податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків у паливній сфері.
Внаслідок протиправних дій до державного бюджету не надійшло майже 17 млн грн, повідомило БЕБ.
Суть справи
Слідством встановлено, що компанія здійснювала реалізацію твердого, рідкого та газоподібного палива. Для мінімізації податкових зобов’язань службові особи підприємства формували фіктивні витрати.
Зокрема, у звітності відображали закупівлю товарів і послуг у підприємств які існували лише на папері. Завдяки такій діяльності, підприємство штучно збільшувало свої витрати та неправомірно користувалося податковими пільгами.
Крім того, значну частину палива продавали за готівку без відображення в бухгалтерському обліку. Це дозволяло приховувати реальні доходи та не сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) у повному обсязі.
Також за темою
Паливна схема на 17 млн грн: на Київщині викрито ухилення від сплати податків
БЕБ викрило в Чернівцях масштабну фабрику з мільярдними тіньовими доходами (фото, деталі)
У Києві повідомлено про підозру за фіктивне працевлаштовували заради бронювання — деталі
Посадовиця погоріла на вимаганні хабаря з прифронтового підприємства — деталі (фото)
У Києві викрили криптопіраміду майже на $1 млн
Контрабанда поштою: митники виявили незаконних посилок на 3,8 млн грн