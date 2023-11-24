У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах — Finance.ua

У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах
Ухвалення законодавства про віртуальні активи дасть змогу відновити операції з безготівковою гривнею на іноземних криптовалютних біржах.
Про це заявила директорка директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України Юлія Пархоменко.
За її словами, український криптовалютний ринок на поточний момент перебуває у стані стагнації через відсутність регулювання.
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Набрання чинності ухваленим 2021 року законом «Про віртуальні активи» відкладено до ухвалення оподаткування операцій із цифровими активами. Крім того, сам текст нормативного акта було оновлено з урахуванням норм європейського регламенту MiCA. Нова версія надійшла до Верховної Ради України 7 листопада.
Разом із нею НКЦПФР представила податковий законопроєкт, що пропонує ставку на рівні 18%, що зустріло осуд громадських діячів.
Зі свого боку Мінцифри презентувало проєкт альтернативного закону, який передбачає поступове зростання ставки для фізосіб і звільнення юросіб від ПДВ за винятком операцій із токенізованими активами.
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«Перед нами стоїть завдання якнайшвидшого ухвалення законодавства „Про ВА“, щоб відновити функціонування фіатних шлюзів із постачальниками послуг віртуальних активів, зареєстрованих за межами України, для повноцінної роботи учасників ринку», — заявила Пархоменко.
Серед пропозицій відомства — створення інноваційної зони для тестування цифрових продуктів, у якій можна працювати три роки без попередньої реєстрації.
Чиновниця підкреслила, що реалізація всіх пунктів їхнього законопроєкту посилить конкурентоспроможність України на глобальному крипторинку.
Нагадаємо, у березні 2023 року іноземні криптовалютні біржі повідомили про тимчасове припинення операцій за банківськими картками у зв’язку з посиленою боротьбою з нелегальним гемблінгом.
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