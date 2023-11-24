У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах

Криптовалюта
246
У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах
У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах
Ухвалення законодавства про віртуальні активи дасть змогу відновити операції з безготівковою гривнею на іноземних криптовалютних біржах.
Про це заявила директорка директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України Юлія Пархоменко.
За її словами, український криптовалютний ринок на поточний момент перебуває у стані стагнації через відсутність регулювання.

Читайте також: Розробка власної криптовалюти: це варто знати

Набрання чинності ухваленим 2021 року законом «Про віртуальні активи» відкладено до ухвалення оподаткування операцій із цифровими активами. Крім того, сам текст нормативного акта було оновлено з урахуванням норм європейського регламенту MiCA. Нова версія надійшла до Верховної Ради України 7 листопада.
Разом із нею НКЦПФР представила податковий законопроєкт, що пропонує ставку на рівні 18%, що зустріло осуд громадських діячів.
Зі свого боку Мінцифри презентувало проєкт альтернативного закону, який передбачає поступове зростання ставки для фізосіб і звільнення юросіб від ПДВ за винятком операцій із токенізованими активами.

Читайте також: Створення власної криптовалюти: що треба знати

«Перед нами стоїть завдання якнайшвидшого ухвалення законодавства „Про ВА“, щоб відновити функціонування фіатних шлюзів із постачальниками послуг віртуальних активів, зареєстрованих за межами України, для повноцінної роботи учасників ринку», — заявила Пархоменко.
Серед пропозицій відомства — створення інноваційної зони для тестування цифрових продуктів, у якій можна працювати три роки без попередньої реєстрації.
Чиновниця підкреслила, що реалізація всіх пунктів їхнього законопроєкту посилить конкурентоспроможність України на глобальному крипторинку.
Нагадаємо, у березні 2023 року іноземні криптовалютні біржі повідомили про тимчасове припинення операцій за банківськими картками у зв’язку з посиленою боротьбою з нелегальним гемблінгом.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.