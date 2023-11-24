У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах — Finance.ua

У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах Вчора 15:16 — Криптовалюта

У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах

Ухвалення законодавства про віртуальні активи дасть змогу відновити операції з безготівковою гривнею на іноземних криптовалютних біржах.

Про це заявила директорка директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України Юлія Пархоменко.

За її словами, український криптовалютний ринок на поточний момент перебуває у стані стагнації через відсутність регулювання.

Набрання чинності ухваленим 2021 року законом «Про віртуальні активи» відкладено до ухвалення оподаткування операцій із цифровими активами. Крім того, сам текст нормативного акта було оновлено з урахуванням норм європейського регламенту MiCA . Нова версія надійшла до Верховної Ради України 7 листопада.

Разом із нею НКЦПФР представила податковий законопроєкт, що пропонує ставку на рівні 18%, що зустріло осуд громадських діячів.

Зі свого боку Мінцифри презентувало проєкт альтернативного закону, який передбачає поступове зростання ставки для фізосіб і звільнення юросіб від ПДВ за винятком операцій із токенізованими активами.

«Перед нами стоїть завдання якнайшвидшого ухвалення законодавства „Про ВА“, щоб відновити функціонування фіатних шлюзів із постачальниками послуг віртуальних активів, зареєстрованих за межами України, для повноцінної роботи учасників ринку», — заявила Пархоменко.

Серед пропозицій відомства — створення інноваційної зони для тестування цифрових продуктів, у якій можна працювати три роки без попередньої реєстрації.

Чиновниця підкреслила, що реалізація всіх пунктів їхнього законопроєкту посилить конкурентоспроможність України на глобальному крипторинку.

Нагадаємо, у березні 2023 року іноземні криптовалютні біржі повідомили про тимчасове припинення операцій за банківськими картками у зв’язку з посиленою боротьбою з нелегальним гемблінгом.

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