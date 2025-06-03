Українська титанова компанія отримала третій патент в США — Finance.ua

Українська титанова компанія отримала третій патент в США Сьогодні 20:10 — Фондовий ринок

Українська титанова компанія отримала третій патент в США

Група компаній «Велта» з активами із видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) отримала третій патент від Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) на власну інноваційну технологію Velta Ti Process.

Новий патент підтверджує можливість отримання високоякісного діоксиду титану (TiO₂) — ключового матеріалу для подальшого виробництва титанового порошку за технологією Velta Ti Process, а також товарних продуктів на основі титану, заліза, кальцію та азоту.

При цьому нагадується, що Velta Holding US Inc. у період з 2020 року отримала 3 українські патенти та 3 патенти в США.

Velta Holding US Inс. — група компаній повного циклу титанового виробництва від видобутку титанової сировини через інновації до виготовлення кінцевих металевих продуктів.

ТОВ «Велта» — українська компанія, яка входить в групу та є виробником титанової сировини і єдиною приватною українською компанією, що побудувала видобувний титановий комплекс з нуля у Кіровоградській області.

Протягом понад 15 років роботи у видобувному секторі компанія займає 2% світового ринку титану та має партнерів й клієнтів в Європі та США.

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