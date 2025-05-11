Santana повертається: китайці відновлюють іспанський автобренд — Finance.ua
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Santana повертається: китайці відновлюють іспанський автобренд

Технології&Авто
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Santana повертається: китайці відновлюють іспанський автобренд
Santana повертається: китайці відновлюють іспанський автобренд
Китайська компанія Zhengzhou Nissan — спільне підприємство Nissan та Dongfeng, відродила іспанського автовиробника Santana. Очікується, що бренд незабаром презентує плагін-гібридний пікап, а його виробництво налагодять на заводі в Лінаресі.
Про це пише Autocar.
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Новинка буде позиціонуватись як конкурент Ineos Grenadier Quartermaster. Інші деталі поки тримають в таємниці. Тизерні зображення, опубліковані на веб-сайті компанії, свідчать про те, що це буде масивний пікап з високим кліренсом.
З високою ймовірністю, він буде заснований на нещодавно представленому Nissan Frontier Pro, який дебютував на автосалоні в Шанхаї. Цей пікап оснащений 1,5-літровою гібридною силовою установкою на 408 к.с., яка забезпечує до 135 кілометрів на електротязі.

Що відомо про компанію Santana

Відроджена компанія Santana була заснована в 1956 році й стала відомою завдяки тому, що з 1958 року налагодила виробництво Land Rover в Іспанії за ліцензією.
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Водночас автомобілі власної розробки почали виробляти лише 1980 році. У 1985 році компанія стала партнером Suzuki й за ліцензією виготовляла Samurai, Jimny та Vitara.
Водночас з 2007 по 2011 роки Santana виробляла копію Iveco PS-10 під назвою Massif. Однак продажі не виправдали очікувань, тому Iveco розірвала угоду, фактично знищивши Santana, оскільки після цього компанія оголосила про ліквідацію.
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За матеріалами:
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