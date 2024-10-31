Санкції Китаю вдарили по американському виробнику дронів, які використовує ЗСУ — Finance.ua

Санкції Китаю вдарили по американському виробнику дронів, які використовує ЗСУ Сьогодні 11:45

Найбільший виробник дронів у США компанія Skydio, яка постачає БПЛА для українських військових, зіткнулася з кризою в ланцюгу постачання після того, як Китай ввів санкції проти компанії, заборонивши китайським групам постачати їй критично важливі компоненти.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, наразі Skydio терміново шукає альтернативних постачальників батарей після рішення Пекіна.

Читайте також Сили безпілотних систем ЗСУ зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ

Виробник дронів звернувся за допомогою до адміністрації президента США Джо Байдена. Генеральний директор компанії Адам Брі минулого тижня зустрівся із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом та провів переговори з високопосадовцями Білого дому. Американські посадовці стурбовані тим, що Китай може порушити американські ланцюги постачання та постачання дронів для збору розвідданих Україні.

«Це момент прозріння для індустрії дронів. Якщо були якісь сумніви, цей крок чітко показує, що китайський уряд використовуватиме ланцюги постачання як зброю для просування своїх інтересів над нашими. Це спроба усунути провідну американську компанію з виробництва дронів і поглибити залежність світу від китайських БПЛА», — зауважив Брі.

Читайте також Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році

Як пише Financial Times, криза для Skydio підкреслює ризики для американських компаній, які залежать від поставок з Піднебесної. Санкції Китаю, введені 11 жовтня, зачепили кілька американських компаній, включаючи Skydio, у відповідь на дозвіл Вашингтону на продаж ударних дронів Тайваню. Пекін наклав санкції ще до того, як Skydio вдалося знайти альтернативних постачальників.

Наразі Skydio продає свої дрони корпоративним і державним клієнтам, включаючи армію США. Вона направила в Україну понад 1000 дронів для збору розвідданих і рекогносцирування. Дрони також використовували для документування воєнних злочинів Росії. Skydio заявила, що її остання модель X10 стала першим американським дроном, який пройшов українські тести на електронну війну, що робить його стійким до заглушення, і що Київ замовив тисячі цих дронів.

Читайте також США ввели санкції проти Китаю й росії за спільне виробництво дронів «Гарпія»

В останні роки Пекін накладав санкції на кілька американських оборонних компаній, включаючи Lockheed Martin, Raytheon, Boeing та Anduril Industries, які поставляють техніку Тайваню.

«Хоча сьогодні санкції Китаю спрямовані на оборонні та дронові компанії, завтра вони майже напевно поширяться на інші сектори у міру загострення відносин США та Китаю. Це лише перший дзвіночок», — прогнозує Крейг Сінглтон з Фонду захисту демократій.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.