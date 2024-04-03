Samsung покращить голосового помічника Bixby генеративним ШІ — Finance.ua

Samsung покращить голосового помічника Bixby генеративним ШІ 03.04.2024, 00:06 — Технології&Авто

Samsung покращить голосового помічника Bixby генеративним ШІ

Samsung оголосила про свої плани впровадження технологій генеративного штучного інтелекту у свого голосового помічника Bixby.

Про це повідомляє CNBC.

Ця ініціатива підкреслює стратегічне прагнення компанії до постійного покращення користувацького досвіду на всіх пристроях Samsung.

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Відповідно до інформації, наданої виконавчим віце-президентом мобільного бізнесу Samsung, Віном Чжун Чоєм, впровадження генеративного ШІ у Bixby спрямоване на підвищення «розумності» асистента, щоб він міг забезпечити більш природний та продуктивний діалог з користувачами.

Це означає, що Bixby стане більш адаптивним до індивідуальних потреб користувачів і зможе забезпечити покращений інтерфейс для всієї екосистеми Samsung.

Паралельно з цим кроком, Samsung продовжує розвивати свої продукти, оснащуючи їх більш просунутими функціями ШІ. Нещодавно компанія додала раніше ексклюзивні функції ШІ серії Galaxy S24 до інших моделей, таких як Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 і планшет Tab S9.

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