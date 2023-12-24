Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів — Finance.ua

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Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів

Технології&Авто
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Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів
Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів
Samsung розширила свою програму самостійного ремонту, включивши до неї свої останні складані смартфони — Galaxy Z Flip 5 і Galaxy Z Fold 5.
Ці пристрої приєднаються до лінійки S23, серії Galaxy Tab S9 і Galaxy Book 2 Pro у програмі самостійного ремонту Samsung уже цього місяця.
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Програма, розроблена в партнерстві з iFixit, спочатку підтримувала тільки пристрої S20, S21 і Tab S7. На початку 2023 року до неї були додані лінійка S22 і деякі моделі Galaxy Pro.
На даний момент складані пристрої Galaxy ще не перераховані на сторінці iFixit, тому ціни на комплекти для ремонту невідомі.
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Однак, враховуючи, що комплект для ремонту великого внутрішнього екрана Google Pixel Fold через партнерство з iFixit коштує близько 900 доларів, можна припустити, що вартість буде кусатися.
За матеріалами:
iTechua
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