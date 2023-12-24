Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів — Finance.ua

Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Samsung почне продавати набори для самостійного ремонту складаних смартфонів

Samsung розширила свою програму самостійного ремонту, включивши до неї свої останні складані смартфони — Galaxy Z Flip 5 і Galaxy Z Fold 5.

Ці пристрої приєднаються до лінійки S23, серії Galaxy Tab S9 і Galaxy Book 2 Pro у програмі самостійного ремонту Samsung уже цього місяця.

Читайте також Samsung анонсувала два нові монітори QD-OLED

Програма, розроблена в партнерстві з iFixit, спочатку підтримувала тільки пристрої S20, S21 і Tab S7. На початку 2023 року до неї були додані лінійка S22 і деякі моделі Galaxy Pro.

На даний момент складані пристрої Galaxy ще не перераховані на сторінці iFixit, тому ціни на комплекти для ремонту невідомі.

Читайте також Телефони Samsung у 2025 році матимуть новий тип OLED-панелей

Однак, враховуючи, що комплект для ремонту великого внутрішнього екрана Google Pixel Fold через партнерство з iFixit коштує близько 900 доларів, можна припустити, що вартість буде кусатися.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.