Samsung анонсувала два нові монітори QD-OLED — Finance.ua
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Samsung анонсувала два нові монітори QD-OLED

Технології&Авто
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Samsung анонсувала два нові монітори QD-OLED
Samsung анонсувала два нові монітори QD-OLED, Фото: Samsung
Компанія Samsung Display наступного року випустить два нові ігрові монітори з матрицями QD-OLED.
Про це пише Wccftech.
Порівняно з OLED, технологія QD-OLED забезпечує вищу якість зображення і контрастність, ширше охоплення кольорів і менший час відгуку.
Виробник анонсував моделі діагоналлю 31,5 і 27 дюймів. Перший із них отримає роздільну здатність UHD (3840×2160) і щільність пікселів у 140 PPI. Цей монітор буде націлений на висококласний ігровий сегмент.
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Що стосується 27-дюймового варіанта, то він матиме роздільну здатність QHD (2560×1440). Цей монітор може забезпечувати частоту оновлення в 360 Гц і буде орієнтуватися на сегмент кіберспорту.
Обидва пристрої наразі перебувають у масовому виробництві та надійдуть у роздрібний продаж наступного року після анонсу на виставці CES 2024.
Samsung заявляє, що в 2024 році планує потроїти загальні поставки дисплеїв шляхом розширення асортименту.
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