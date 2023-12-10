Яким буде Samsung Galaxy S24: головна Android-серія 2024 року розсекречена до анонсу — Finance.ua
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Яким буде Samsung Galaxy S24: головна Android-серія 2024 року розсекречена до анонсу

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Яким буде Samsung Galaxy S24: головна Android-серія 2024 року розсекречена до анонсу
Яким буде Samsung Galaxy S24: головна Android-серія 2024 року розсекречена до анонсу
В середині січня Samsung має представити лінійку смартфонів Galaxy S24. Ресурс Windows Report оприлюднив офіційні зображення і всі головні характеристики майбутніх смартфонів.
Нова лінійка не сильно зміниться зовні, якщо не брати до уваги плоский екран у топової моделі Ultra. Показово, що Samsung, яка багато років тому і ввела моду на вигнуті екрани, закінчує випускати такі моделі однією з перших.
Всі три моделі Samsung Galaxy S24 будуть продаватися в чотирьох кольорах: чорний, сірий, фіолетовий і жовтий. При цьому матеріал корпусу абсолютно різний — найдорожча модель лінійки з приставкою Ultra отримає титанову раму, як iPhone 15 Pro. Базові S24 і S24 Plus залишаться алюмінієвими.
Що стосується «заліза», Galaxy S24 Ultra отримає апгрейднутий Snapdragon 8 Gen 3, екран QHD+ 6,8 дюйма з кадровою частотою 120 Гц, новий 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 5Х оптичним наближенням, 12 ГБ «оперативки» і рекордні 2 ТБ флеш-пам'яті в топі. Батарея — 5000 мАг.
S24 Plus отримає приблизно те ж саме, але екран — 6,7 дюйма, немає версії з 2 ТБ пам’яті, камери трішки гірше, а місткість акумулятора становить 4900 мАг. Водночас молодший Galaxy S24 взагалі не отримає Snapdragon 8 Gen 3 і буде оснащуватися фірмовим Exynos 2400.
Раніше стало відомо, що Samsung хоче створити «найрозумніші смартфони на ринку» з лінійкою Galaxy S24 і має намір обійти Google Pixel 8 в можливостях ШІ. Виробник вже оголосив, що додасть в новинки функцію синхронного перекладу розмови під час телефонних дзвінків.
За матеріалами:
УНІАН
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