Телефони Samsung у 2025 році матимуть новий тип OLED-панелей — Finance.ua

Телефони Samsung у 2025 році матимуть новий тип OLED-панелей Вчора 23:36 — Технології&Авто

Телефони Samsung у 2025 році матимуть новий тип OLED-панелей

Samsung може представити новий тип OLED-панелей на своїх телефонах у другій половині 2025 року. Ці панелі, які називають синіми фосфоресцентними OLED, також відомими як PHOLED, мають значно зменшити енергоспоживання порівняно з OLED, що використовуються сьогодні.

Наразі компанія використовує зелені та червоні фосфоресцентні субпікселі, але сині діоди все ще використовують флуоресцентні матеріали. Нові сині фосфоресцентні діоди мають внутрішню світлову ефективність 100% порівняно з 25% у флуоресцентних матеріалів.

Раніше прогнозувалося, що сині фосфоресцентні OLED-панелі будуть застосовані в Samsung Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6 у 2024 році. Однак, як повідомляє The Elec, у їх розробці сталася затримка, що змусило Samsung використовувати їх лише у 2025 році. Це означає, що ми можемо побачити ці нові, більш енергоефективні OLED-панелі на складаних телефонах Samsung через два роки.

Наразі плани Samsung першою розробити сині фосфоресцентні OLED-панелі, схоже, наштовхнулися на суттєву перешкоду. Термін служби панелей, як вони є сьогодні, становить лише 55% від терміну служби OLED-дисплеїв, що використовують флуоресцентні сині діоди.

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Це є причиною того, що деякі експерти з дисплеїв вважають, що новий матеріал може не стати мейнстримом. У будь-якому випадку, очікується, що Samsung продовжить розробку синіх фосфоресцентних OLED-дисплеїв, просто щоб першою в галузі почати їх масове виробництво і, можливо, забезпечити собі ринкову перевагу в майбутньому.

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