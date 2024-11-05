Samsung готується до повернення в світ XR: новий пристрій заплановано на 2025 рік — Finance.ua

Samsung готується до повернення в світ XR: новий пристрій заплановано на 2025 рік 05.11.2024, 00:16 — Технології&Авто

Samsung готується до повернення в світ XR: новий пристрій заплановано на 2025 рік

Після успіху свого Gear VR майже десятирічної давнини, Samsung анонсує повернення до ринку змішаної та розширеної реальності (XR). Як зазначено у фінансовому звіті компанії за третій квартал, новий пристрій XR може побачити світ вже у 2025 році. Цей пристрій обіцяє тісну інтеграцію в екосистему Samsung, що підкреслює її оновлену зацікавленість у розвитку XR-технологій.

Такий крок збігається із загальною тенденцією, оскільки нещодавно на Google Play Store з’явилася спеціальна категорія для додатків XR . Це свідчить про зростаючу увагу до XR з боку основних гравців ринку.

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Для розробки нового XR-пристрою Samsung об’єднала зусилля з Google і Qualcomm. На презентації серії Galaxy S24 на початку року компанія оголосила про свої плани на співпрацю з цими технологічними гігантами. Повідомляється, що новий XR-пристрій працюватиме на чипі Snapdragon XR2+ Gen 2 і може мати 16 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечить високу продуктивність для додатків віртуальної реальності. Крім того, пристрій працюватиме на Android 14 та матиме розширені датчики для аналізу оточення, можливо, навіть для моніторингу здоров’я користувача.

Очікується, що гарнітура буде оснащена мікро-OLED дисплеєм із високою щільністю пікселів і підвищеною яскравістю, що створить захопливий візуальний досвід. Також можливо, що пристрій отримає функцію, подібну до Persona Mode на Apple Vision Pro, дозволяючи користувачам взаємодіяти з віртуальним світом на ще вищому рівні.

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Зважаючи на зростаючу конкуренцію з боку таких гігантів, як Apple (із Vision Pro) та Meta (із серією Meta Quest), Samsung, імовірно, представить свій XR-пристрій на події Galaxy Unpacked на початку 2025 року, одночасно з випуском серії Galaxy S25. Це дасть змогу Samsung підкреслити інтеграцію свого XR-пристрою в екосистему Galaxy, створюючи зручний та інтуїтивний досвід для користувачів Galaxy.

На фоні тенденції до створення легших AR-окулярів, які сумісні зі смартфонами, ходять чутки, що Samsung може представити AR-окуляри замість повнорозмірної гарнітури. Такі окуляри стануть незамінним аксесуаром для користувачів смартфонів Galaxy і перенесуть можливості змішаної реальності в повсякденне життя.

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Окрім цього, є припущення, що Samsung може відмовитися від брендування Galaxy у своїй новій серії S25, що може надати пристроям новий вигляд та відчуття. Також, в новій лінійці може з’явитися модель S25 FE, яка буде бюджетною версією, що, можливо, отримала назву «Slim».

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