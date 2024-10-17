Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом — Finance.ua

Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом

За даними корейського видання ET News, Samsung планує прибрати традиційний розділ налаштувань у майбутніх смартфонах та замінити його на штучний інтелект (ШІ).

Компанія вважає, що ШІ зможе автоматично змінювати налаштування пристрою в залежності від поведінки користувача, передбачати його дії та реагувати на голосові чи текстові запити.

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Це дозволить спростити та прискорити взаємодію з телефоном, оскільки користувачам не потрібно буде самостійно шукати потрібні налаштування в меню.

В даний час Samsung вже використовує голосового помічника Bixby для зміни налаштувань, але для цього потрібно активувати цю функцію. Нова система, заснована на ШІ, обіцяє бути більш інтуїтивною та зручною у використанні.

iTechua За матеріалами:

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