Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом — Finance.ua

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Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом

Технології&Авто
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Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом
Samsung замінює налаштування смартфонів штучним інтелектом
За даними корейського видання ET News, Samsung планує прибрати традиційний розділ налаштувань у майбутніх смартфонах та замінити його на штучний інтелект (ШІ).
Компанія вважає, що ШІ зможе автоматично змінювати налаштування пристрою в залежності від поведінки користувача, передбачати його дії та реагувати на голосові чи текстові запити.
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Це дозволить спростити та прискорити взаємодію з телефоном, оскільки користувачам не потрібно буде самостійно шукати потрібні налаштування в меню.
В даний час Samsung вже використовує голосового помічника Bixby для зміни налаштувань, але для цього потрібно активувати цю функцію. Нова система, заснована на ШІ, обіцяє бути більш інтуїтивною та зручною у використанні.
За матеріалами:
iTechua
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