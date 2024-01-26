Samsung дозволила самостійний ремонт телевізорів та моніторів — Finance.ua

Samsung дозволила самостійний ремонт телевізорів та моніторів 26.01.2024, 00:31 — Технології&Авто

Samsung дозволила самостійний ремонт телевізорів та моніторів

Samsung розширила програму самостійного ремонту своїх пристроїв, додавши до неї телевізори, саундбари, монітори та проєктори.

Тепер програма охоплює телевізори Samsung 2023 випуску разом з пультами ДК, а також монітори, випущені протягом минулого року, проектор Freestyle другого покоління і деякі саундбари. Запасні частини до них можна придбати безпосередньо у компанії та її партнерів.

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Ще в грудні Samsung додала до програми самостійного ремонту складні смартфони Galaxy Z Flip5 та Z Fold5. А в першій половині 2023 року компанія додала до неї смартфони Galaxy S22 та ноутбуки Galaxy Book, що приєдналися до інших продуктів серії Galaxy.

Samsung також розширили асортимент запчастин для самостійного ремонту пристроїв, які вже включені в програму. У перелік тепер входять динаміки, лотки для SIM-карт, бічні клавіші та клавіші гучності, дисплеї в зборі, заднє скло та порти зарядки для телефонів та планшетів. Власники Galaxy Book також тепер можуть власними силами полагодити динаміки та вентилятор.

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Компанія заявила, що для ремонту телевізорів та моніторів у більшості випадків користувачам знадобляться лише прості інструменти, такі як хрестоподібна викрутка. Користувачі зможуть самі замінити деталі, пов’язані із зображенням, живленням, підключенням до Wi-Fi і звуком для різних типів дисплеїв. Їм також буде надано доступ до посібників з ремонту та деталей для деяких саундбарів компанії 2023 року випуску.

На цей час партнер Samsung, компанія Encompass Supply Chain Solutions, пропонує запчастини для дисплеїв, саундбарів і телевізорів 2023 року випуску, а також проєктора Freestyle Gen 2. Перелік включає три моделі телевізора The Frame, чотири інтелектуальні монітори серії M, два вигнуті монітори та ViewFinit S9.

У списку вказані пристрої Galaxy, включаючи смартфони починаючи з S20 (включаючи S23 FE), Galaxy Tabs S7 Plus та S9, а також Galaxy Book та Book 2 (15-дюймові стандартні моделі, 13- та 15-дюймові версії 360°). Також Samsung має багаторічну угоду про партнерство з iFixit.

Усього список підтримуваних пристроїв містить понад 50 одиниць, включаючи поповнення з 14 найменувань.

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