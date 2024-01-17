Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео) — Finance.ua
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Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео)

Технології&Авто
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Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео)
Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео)
Samsung продемонструвала незвичайну концепцію гнучких смартфонів. Апарат зовні схожий на Galaxy Flip. Але відмінність у можливості згинатися в різні боки.
Про це повідомляє sammobile.
Технологія таких екранів називається Flex In&Out. По суті, майбутні розкладачки можна буде носити навиворіт. У двох частин екрана різна довжина. Це зроблено для того, щоб не перекривати головний блок камер. Єдиний мінус такого рішення — несиметрична складка на стику.
Щоб такі смартфони швидко не ламалися, компанія зробила панелі стійкими до ударів і перепадів температур.
Нагадаємо, на заході First Look під час технологічної виставки CES у Лас-Вегасі компанія Samsung презентувала перший у світі прозорий екран MicroLED.
За матеріалами:
ТоНеТо
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