Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео) — Finance.ua

Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео) Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

Samsung продемонструвала смартфон, що гнеться у два боки (відео)

Samsung продемонструвала незвичайну концепцію гнучких смартфонів. Апарат зовні схожий на Galaxy Flip. Але відмінність у можливості згинатися в різні боки.

Про це повідомляє sammobile.

Технологія таких екранів називається Flex In&Out. По суті, майбутні розкладачки можна буде носити навиворіт. У двох частин екрана різна довжина. Це зроблено для того, щоб не перекривати головний блок камер. Єдиний мінус такого рішення — несиметрична складка на стику.

Щоб такі смартфони швидко не ламалися, компанія зробила панелі стійкими до ударів і перепадів температур.

Нагадаємо, на заході First Look під час технологічної виставки CES у Лас-Вегасі компанія Samsung презентувала перший у світі прозорий екран MicroLED.

ТоНеТо За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.