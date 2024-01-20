Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy — Finance.ua

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Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy

Технології&Авто
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Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy
Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy
Компанія Samsung почала поширення січневого оновлення безпеки для флагманських смартфонів. Нова збірка вже доступна власникам пристроїв Galaxy S23, Galaxy S22 і Galaxy S21 в Європі.
Нові прошивки отримали такі номери збірок: S91xBXXS3BWL3, S90xBXXS7DWL3 і G99xBXXS9FWL9. Оновлення важить близько 400 МБ. У примітках до оновлення Samsung зазначає, що усунула одну критичну вразливість і близько 70 інших проблем із безпекою.
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Одна з найсерйозніших вразливостей була пов’язана з процесом сполучення Bluetooth. Вона давала змогу зловмисникам під'єднатися до пристрою жертви без взаємодії з ним. Ще один баг дозволяв користувачам Samsung DeX отримати доступ до повідомлень інших локальних користувачів.
Поки незрозуміло, чи усунула Samsung проблему з вигоранням екранів. Очікується, що оновлення також стане доступним усім користувачам Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, A54 і Note20 найближчим часом.
За матеріалами:
iTechua
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