Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy — Finance.ua

Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy Сьогодні 03:50 — Технології&Авто

Samsung випустила важливе оновлення для всіх флагманів Galaxy

Компанія Samsung почала поширення січневого оновлення безпеки для флагманських смартфонів. Нова збірка вже доступна власникам пристроїв Galaxy S23, Galaxy S22 і Galaxy S21 в Європі.

Нові прошивки отримали такі номери збірок: S91xBXXS3BWL3, S90xBXXS7DWL3 і G99xBXXS9FWL9. Оновлення важить близько 400 МБ. У примітках до оновлення Samsung зазначає, що усунула одну критичну вразливість і близько 70 інших проблем із безпекою.

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Одна з найсерйозніших вразливостей була пов’язана з процесом сполучення Bluetooth. Вона давала змогу зловмисникам під'єднатися до пристрою жертви без взаємодії з ним. Ще один баг дозволяв користувачам Samsung DeX отримати доступ до повідомлень інших локальних користувачів.

Поки незрозуміло, чи усунула Samsung проблему з вигоранням екранів. Очікується, що оновлення також стане доступним усім користувачам Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, A54 і Note20 найближчим часом.

iTechua За матеріалами:

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