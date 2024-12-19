S.T.A.L.K.E.R. 2: Українська гра стала прибутковою за лічені тижні — Finance.ua
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Українська гра стала прибутковою за лічені тижні

Технології&Авто
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Українська гра стала прибутковою за лічені тижні
S.T.A.L.K.E.R. 2: Українська гра стала прибутковою за лічені тижні
Відеогра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», розроблена українською студією GSC Game World, окупила витрати на створення менш ніж за місяць після релізу.
Про це повідомив Максим Кріппа, власник студії GSC Game World, в інтерв’ю Forbes.
За його словами, гра вийшла 20 листопада 2024 року, а вже в грудні почала приносити прибуток.
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Він зазначив, що команда працювала над проєктом «майже 24/7».
Хоча точну кількість проданих копій він не назвав, відомо, що за два дні після релізу продажі перевищили 1 мільйон копій.
Цей показник не враховує гравців, які отримали доступ до гри через підписку Game Pass від Microsoft.

Вартість розробки

Вартість розробки S.T.A.L.K.E.R. 2 також не розкрили, але, за словами Кріппи, мова йде про «десятки мільйонів доларів».
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«Для нас це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення. S.T.A.L.K.E.R. 2 став символом української творчості та стійкості», — підкреслив власник студії GSC Game World.
Крім того, Кріппа сподівається, що S.T.A.L.K.E.R. 2 також може стати основою для медіапроєктів, таких як серіал на Netflix, як це було з серією ігор «Відьмак». Наразі ведуться переговори про створення такого серіалу.
За матеріалами:
Forbes.ua
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