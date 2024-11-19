Українська компанія представила «тролейбус-павербанк» — Finance.ua
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Українська компанія представила «тролейбус-павербанк»

Фондовий ринок
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Українська компанія представила «тролейбус-павербанк»
Українська компанія представила «тролейбус-павербанк»
Українська компанія «Політехносервіс», що спеціалізується на електротранспорті, представила «тролейбус-павербанк».
Повідомляється, що нещодавно компанія продемонструвала тролейбус, на який можна встановити водневу систему. Цей транспорт може працювати автономно, без необхідності в контактній мережі, використовуючи водень для вироблення електроенергії. Крім того, компанія виготовляє тролейбуси з автономним ходом, зокрема й батареї до них, із можливістю заряджання від контактної мережі. Це дає змогу транспорту долати до 30 кілометрів без підключення до енергоносіїв.
Також компанія додатково розробила функцію «тролейбус-павербанк». Оскільки транспорт має високовольтну батарею і перетворювач, у критичний момент він може стати джерелом живлення, наприклад, для лікарні.
За матеріалами:
Фокус
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