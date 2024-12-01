Українська компанія створила будинок на колесах із пластикових пляшок (фото) — Finance.ua

Українська компанія створила будинок на колесах із пластикових пляшок (фото) Сьогодні 02:14 — Фінтех і Картки

Українська компанія створила будинок на колесах із пластикових пляшок (фото)

Стартап Lemki Robotix надрукував 3D-будиночок на колесах із перероблених пластикових пляшок. Такий кемпер можна за потреби збільшити або ж повністю переробити.

Розробник Lemki Robotix Василь Гонар розповідає, що пластик — один із найдоступніших матеріалів у будь-якій країні. Компанія виготовила з поліпропілену спеціальний матеріал, додавши до нього скловолокно. З нього і друкують кемпери, розповідає 24 Канал , посилаючись на « Віледж ».

У компанії є великогабаритний 3D-принтер, який друкує композитні матеріали. Їх стартап розробив спільно з Київським університетом технологій і дизайну. Матеріали бувають різні: на основі полімерів, зі скловолокном, на основі мармурової пудри або карбоволокна. Композитні матеріали особливі тим, що їхню міцність можна регулювати.

Розробник Василь Гонар розповідає, що принцип будівництва дуже схожий на те, як бджоли й мурахи будують свої помешкання за допомогою мінералів і свого внутрішнього полімеру воску. Вони самі виготовляють ефективний матеріал, який міцний і пружний водночас, ще й теплий.

«Наша кінцева мета — будівництво сучасного житла з можливістю його повторного перероблення. От, наприклад, молода пара живе в маленькому будинку, за деякий час народжується дитина, якій потрібна окрема кімната. Ми можемо додрукувати цю кімнату до будинку. Пізніше, коли дитина виросте, цю „зайву“ кімнату можна перемолоти й надрукувати якісь лавки або інші меблі з цього ж матеріалу», — ділиться Василь Гонар.

Який кемпер вдалося створити

Будиночок на колесах розроблювали приблизно пів року. Перші два варіанти компанія віддала ЗСУ. Військові зробили з них своєрідні схованки, бо вони ще й не промокають. На фото можна побачити третій варіант, який ще також допрацьовують.

Сам кемпер дуже просторий, він десь на 30% ширший за стандартний. У більшості кемперів можна тільки лежати, а там — комфортно посидіти.

Модуль кухні розташований позаду. Він відокремлений від спального модуля. Готувати їжу можна лише з вулиці, стільчики й решта меблі теж розміщені зовні. Тому це більше літній варіант житла, де можна переночувати чи відпочити.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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