Ризиковане та недоцільне рішення: експерт про відновлення авіарейсів в Україні — Finance.ua
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Ризиковане та недоцільне рішення: експерт про відновлення авіарейсів в Україні

Казна та Політика
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Ризиковане та недоцільне рішення: експерт про відновлення авіарейсів в Україні
Ризиковане та недоцільне рішення: експерт про відновлення авіарейсів в Україні
Під час повномасштабного вторгнення відкривати авіаційний простір для пасажирських перевезень — ризиковане і недоцільне рішення.
Про це сказав військовий оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу можливості відновлення польотів в Україні для населення.
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«Якщо ми говоримо про Київ, про відкриття аеропортів „Бориспіль“ чи „Жуляни“, то це ризикована взагалі місія», — наголосив він.
Коваленко каже, побутує думка, що відкриття аеропорту десь на території України — елемент демонстрації того, що ми здійснимо достатньо ефективний спротив російській агресії.
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«Але з іншого боку — це велика загроза, якщо ми говоримо про Київ, що можуть бути нанесені удари балістичною компонентою. І не тільки балістичною, це може бути гіперзвукова компонента, наприклад, це ракета «Онікс», яку вже по Києву намагалися використати, а також Х47/М2 «Кинджал» , — сказав Коваленко.
Експерт наголошує, що хоча в Києві та області є достатньо ефективна, одна з найкращих в Європі ешелованих ППО, однак це не передбачає 100% гарантії безпеки.
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Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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