Кабмін дозволив продаж валюти для оплати нерегулярних авіаперевезень і підготовки персоналу авіакомпанії «Україна» — Finance.ua

Кабмін дозволив продаж валюти для оплати нерегулярних авіаперевезень і підготовки персоналу авіакомпанії «Україна» Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Кабмін дозволив продаж валюти для оплати нерегулярних авіаперевезень і підготовки персоналу авіакомпанії «Україна»

Кабінет Міністрів вніс нерегулярні авіаційні перевезення, теоретичну і практичну підготовку льотного складу державного авіапідприємства «Україна» до переліку критичних послуг, які можуть імпортуватися.

Відповідні правки до постанови № 153 від 24 лютого 2022 року «Про окремі питання забезпечення здійснення імпорту» внесено згідно з постановою № 203 Кабміну від 23 лютого 2024 року.

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Включення цих послуг до переліку критичного імпорту надасть змогу закуповувати валюту для їх оплати.

Крім цього, уряд дозволив оплату участі у виставках SecureX 2024 у Познані 23−25 квітня цього року і Milipol 2024 у Парижі в листопаді, а також SHOT Show у Лас-Вегасі в січні 2025 року.

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Як повідомлялося, уряд за рекомендацією Національного банку зберігає обмеження на послуги та роботи, під імпорт яких може закуповуватися валюта, влітку 2022 року відмовившись від переліку критичного імпорту товарів.

Державне авіапідприємство «Україна» — українська авіакомпанія, заснована 1997 року для обслуговування вищого керівництва держави. Підпорядкована Державному управлінню справами. Не виконує регулярних авіаперевезень.

З початку війни повітряний простір України закрито для цивільних рейсів.

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