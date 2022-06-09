Ринок праці в Україні: велика конкуренція й урізані зарплати — Finance.ua

Ринок праці в Україні: велика конкуренція й урізані зарплати

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

В Україні на ринку праці спостерігається велика конкуренція на отримання роботи та незначне зменшення заробітної плати.

Про це повідомив керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно під час інформаційного телемарафону.

«Це різні спеціальності, які стосуються менеджерів з продажів, консультантів, менеджерів залу та менеджерів по роботі з клієнтами. Це, напевно, найбільша кількість вакансій у цьому сегменті», — сказав він.

До першої десятки входять:

вакансії водіїв,

бухгалтерів,

кухарів,

керівників,

касирів та офіс-менеджерів.

Читайте також Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності

Окрім цього, Міхно зазначив, що спостерігається зростання галузі робітничих спеціальностей будівельників, але в топ вони поки не вийшли.

«Можливо, це пов’язано з тим, що все ж таки будівельні спеціальності, напевно, через інтернет шукають дещо менше, але ми бачимо зростання у цьому сегменті теж», — розповів він.

Зарплати. Вони зараз показують незначну зміну в бік зменшення, десь в рамках 10%, з точки зору вакансій та резюме.

До того ж, спостерігається надзвичайна конкуренція на отримання роботи.

«Якщо наприклад до війни одна вакансія набирала до 10 відгуків за тиждень, то зараз це може бути понад 40 відгуків. Тобто конкуренція для того, щоб отримати роботу, значно зросла, і ті, хто шукає роботу, повинні розуміти, що відправити один, два, три відгуки на вакансію — цього зараз недостатньо. Потрібно передивитися все, що є, і намагатися максимально відгукуватися і шукати далі. Вакансії є, вони відкриваються нові, закриваються дуже швидко. Те, що може зробити шукач роботи, — це максимально активно на них відгукуватися», — додав експерт ринку праці.

Довідка Finance.ua:

Третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.