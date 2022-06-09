Ринок праці в Україні: велика конкуренція й урізані зарплати — Finance.ua

В Україні на ринку праці спостерігається велика конкуренція на отримання роботи та незначне зменшення заробітної плати.
Про це повідомив керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно під час інформаційного телемарафону.
«Це різні спеціальності, які стосуються менеджерів з продажів, консультантів, менеджерів залу та менеджерів по роботі з клієнтами. Це, напевно, найбільша кількість вакансій у цьому сегменті», — сказав він.
«Якщо наприклад до війни одна вакансія набирала до 10 відгуків за тиждень, то зараз це може бути понад 40 відгуків. Тобто конкуренція для того, щоб отримати роботу, значно зросла, і ті, хто шукає роботу, повинні розуміти, що відправити один, два, три відгуки на вакансію — цього зараз недостатньо. Потрібно передивитися все, що є, і намагатися максимально відгукуватися і шукати далі. Вакансії є, вони відкриваються нові, закриваються дуже швидко. Те, що може зробити шукач роботи, — це максимально активно на них відгукуватися», — додав експерт ринку праці.