Ринок праці в Україні: велика конкуренція й урізані зарплати — Finance.ua
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Ринок праці в Україні: велика конкуренція й урізані зарплати

Вчора 09:00Особисті фінанси
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В Україні на ринку праці спостерігається велика конкуренція на отримання роботи та незначне зменшення заробітної плати.
Про це повідомив керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно під час інформаційного телемарафону.
«Це різні спеціальності, які стосуються менеджерів з продажів, консультантів, менеджерів залу та менеджерів по роботі з клієнтами. Це, напевно, найбільша кількість вакансій у цьому сегменті», — сказав він.
До першої десятки входять:
  • вакансії водіїв,
  • бухгалтерів,
  • кухарів,
  • керівників,
  • касирів та офіс-менеджерів.
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Окрім цього, Міхно зазначив, що спостерігається зростання галузі робітничих спеціальностей будівельників, але в топ вони поки не вийшли.
«Можливо, це пов’язано з тим, що все ж таки будівельні спеціальності, напевно, через інтернет шукають дещо менше, але ми бачимо зростання у цьому сегменті теж», — розповів він.
Зарплати. Вони зараз показують незначну зміну в бік зменшення, десь в рамках 10%, з точки зору вакансій та резюме.
До того ж, спостерігається надзвичайна конкуренція на отримання роботи.
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«Якщо наприклад до війни одна вакансія набирала до 10 відгуків за тиждень, то зараз це може бути понад 40 відгуків. Тобто конкуренція для того, щоб отримати роботу, значно зросла, і ті, хто шукає роботу, повинні розуміти, що відправити один, два, три відгуки на вакансію — цього зараз недостатньо. Потрібно передивитися все, що є, і намагатися максимально відгукуватися і шукати далі. Вакансії є, вони відкриваються нові, закриваються дуже швидко. Те, що може зробити шукач роботи, — це максимально активно на них відгукуватися», — додав експерт ринку праці.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами: УНІАН
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