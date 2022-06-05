Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності — Finance.ua
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Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності

Вчора 08:01Особисті фінанси
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Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальностіВіддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності
Чимало українців через повномасштабну війну в Україні виїхали за кордон, тому експерти порталу robota.ua вирішили проаналізувати, у яких галузях роботодавці найчастіше пропонують віддалену роботу.
Як зазначають експерти, загалом в Україні кількість вакансій віддаленої роботи скоротилася вдвічі: якщо до початку війни було близько 6 тис. таких пропозицій, то зараз — менше 3 тис.
Регіони. Найчастіше вакансії з віддаленою роботою пропонують традиційно в Києві. Наразі у столиці зосереджено 53% усіх вакансій з віддаленою формою зайнятості — а це 2 100 вакансій.
У Льовові майже 1 тис. роботодавців пропонує віддалену роботу.
Щодо решти міст, вакансії віддаленої роботи повторюють структуру загального розподілу вакансій у межах країни.
Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності

Яких фахівців шукають на дистанційку

Найзатребуваніші спеціальності для віддаленої роботи зображені на малюнку. Лідери серед професій під час війни — ті самі, що й до війни.
Якщо говорити про ситуацію загалом по Україні, то на віддалену роботу найчастіше шукають:
  • операторів call-центрів;
  • веб-розробників;
  • спеціалістів техпідтримки;
  • інтернет-маркетологів;
  • корпірайтерів
Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності

Довідка Finance.ua:

  • згідно з дослідженням, у червні українці найчастіше шукали роботу у середньому за 19 200 грн. У цей же час середня з.п. у вакансіях, які розміщували роботодавці, становить 18 100 грн;
  • в Україні буде запущено єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботи.
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За матеріалами: Finance.ua
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