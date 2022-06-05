Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності — Finance.ua

Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Віддалена робота: аналітики назвали найбільш затребувані спеціальності

Чимало українців через повномасштабну війну в Україні виїхали за кордон, тому експерти порталу robota.ua вирішили проаналізувати, у яких галузях роботодавці найчастіше пропонують віддалену роботу.

Як зазначають експерти, загалом в Україні кількість вакансій віддаленої роботи скоротилася вдвічі: якщо до початку війни було близько 6 тис. таких пропозицій, то зараз — менше 3 тис.

Регіони. Найчастіше вакансії з віддаленою роботою пропонують традиційно в Києві. Наразі у столиці зосереджено 53% усіх вакансій з віддаленою формою зайнятості — а це 2 100 вакансій.

У Льовові майже 1 тис. роботодавців пропонує віддалену роботу.

Щодо решти міст, вакансії віддаленої роботи повторюють структуру загального розподілу вакансій у межах країни.

Яких фахівців шукають на дистанційку

Найзатребуваніші спеціальності для віддаленої роботи зображені на малюнку. Лідери серед професій під час війни — ті самі, що й до війни.

Якщо говорити про ситуацію загалом по Україні, то на віддалену роботу найчастіше шукають:

операторів call-центрів;

веб-розробників;

спеціалістів техпідтримки;

інтернет-маркетологів;

корпірайтерів

Довідка Finance.ua:

згідно з дослідженням, у червні українці найчастіше шукали роботу у середньому за 19 200 грн. У цей же час середня з.п. у вакансіях, які розміщували роботодавці, становить 18 100 грн;

в Україні буде запущено єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботи.

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