Ринок праці поступово відновлюється: скільки зараз вакансій та як змінились заробітні плати (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці поступово відновлюється: скільки зараз вакансій та як змінились заробітні плати (інфографіка) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Ринок праці поступово відновлюється: скільки зараз вакансій та як змінились заробітні плати (інфографіка)

Ринок праці поступово відновлюється і кількість вакансій зростає.

Про це свідчать результати досліджень robota.ua.

Кількість вакансій та резюме

На сайті robota.ua зафіксовано майже 90% кількості вакансій від рівня початку 2022 року.

Ключовий показник, важливий для роботодавців, — це співвідношення кількості кандидатів та кількості вакансій. Станом на зараз — це 3 резюме на 1 вакансію, що відповідає майже довоєнному рівню.

Інфографіка: robota.ua

Лідером за кількістю вакансій є Київська область (35 081 оголошення), на другому місці - Львівська (7 374). І далі - Дніпропетровська (6 990 вакансій), Одеська (5 794) та Харківська області (4 116).

Рейтинг областей за кількістю резюме дещо відрізняється — Київська, Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Одеська області відповідно.

Рівень заробітних плат

Є два ключових зарплатних показники — середній рівень грошової винагороди, яку пропонують роботодавці, і середній рівень зарплати, яку хочуть отримувати кандидати.

Інфографіка: robota.ua

До початку повномасштабного вторгнення роботодавці у середньому готові були платити на 445 грн менше, ніж того очікували пошукачі. Зараз ця різниця становить 2 835 грн. Тобто розрив збільшився у 6 разів. Але в ситуації дефіциту вакансій — перевага на боці того, хто шукає роботу.

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У вересні 2023 року robota.ua опитувала українських роботодавців на предмет, чи здійснювала компанія підвищення зарплат цього року. Третина компаній не підвищувала зарплати, ще третина — збільшили рівень винагороди на 5−10%. І 30% роботодавців підняли зарплату на 11−20%.

Інфографіка: robota.ua

Очікування пошукачів від роботодавців

За останні три роки в українців майже повністю трансформувалося бачення критеріїв, які є найважливішими при виборі роботодавця. Єдине, що залишилося незмінним, — розмір зарплати все ще грає ключову роль для пошукачів (93% у 2020 році та 80% у 2023 році).

Крім цього, до пандемії для кандидатів була важлива віддаленість офісу від дому, можливість кар'єрного зростання, впізнаваність компанії роботодавця та додаткові бенефіти, наприклад, корпоративи або медичне страхування.

Сьогодні, під час війни, українці роблять свій вибір, спираючись на прозорість працевлаштування, гнучкість графіку роботи, можливість кар'єрного зростання та комфортні умови праці, такі як наявність офісу та безпека.

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