Лише 3% українських роботодавців не стикнулися з дефіцитом кадрів (інфографіка) — Finance.ua

Лише 3% українських роботодавців не стикнулися з дефіцитом кадрів (інфографіка) Сьогодні 12:16 — Казна та Політика

Лише 3% українських роботодавців не стикнулися з дефіцитом кадрів (інфографіка)

На Київському міжнародному економічному форумі Work.ua в рамках дискусії про людський капітал поділився актуальною статистикою ринку праці.

Ринок праці відновився, але нерівномірно. Приріст вакансій за областями від лютого 2022 до вересня 2023 року підсвічує, куди релокувалися найбільше компаній і працівників, які регіони активно відновлюються після звільнення від окупації й активних бойових дій.

Найбільший відсоток приросту пропозицій роботи: у Закарпатській,

Івано-Франківській,

Хмельницькій,

Чернівецькій областях.

Саме тут бачимо найменшу кількість відгуків шукачів на одну вакансію. Закарпатська область стабільно лідирує за найменшою кількістю відгуків ще від початку 2023 року. Тож хоч і регіон за кількістю пропозицій роботи демонструє рекордні показники, із попитом ситуація невтішна.

Середня кількість відгуків на вакансію на місяць нині на рівні 2021 року, коли спостерігався так званий «ринок шукача». З червня до вересня зазвичай відбувалося сезонне коливання. Проте зараз тенденція до падіння сильніша, ніж сезонні зміни. Підтверджують цю динаміку і самі роботодавці: знаходити кваліфікованих спеціалістів стало довше і складніше.

Work.ua запитав учасників КМЕФ, чи відчувають вони дефіцит кадрів у своїй галузі та як долають цей виклик. Лише 3% респондентів не стикнулися із цим явищем. Натомість абсолютна більшість відчуває нестачу шукачів та має в арсеналі різні методи розв’язання цієї проблеми.

Бізнес готовий наймати людей з меншим досвідом та інвестувати ресурси у навчання співробітників. Також роботодавці пропонують вищі зарплати, щоб залучити найкращі кадри. І, звісно ж, створюють програми адаптацій та працевлаштування ветеранів.

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