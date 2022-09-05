Ринок праці під час війни: що змінилось у серпні — Finance.ua

Ринок праці під час війни: що змінилось у серпні Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Ринок праці під час війни: що змінилось у серпні

У серпні конкуренція на ринку праці зменшилась, а кількість вакансій збільшилась.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Work.ua

Кількість пропозицій щодо роботи у серпні зросла на 20%.

Найбільше вакансій в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

У топі запитів роботодавців — менеджери з продажу, кухарі, продавці-консультанти, бухгалтери та водії.

За місяць також знизилась конкуренція за роботу серед кандидатів. Так, середня кількість відгуків на вакансію — зменшилась до 1,63 проти 1,98 у липні. Найбільша конкуренція залишається в Київській та Одеській областях — 2,28 та 2,14 відгуків на одну вакансію на день. Найменша конкуренція у Закарпатській області (0,38 відгуків на день), у Чернівецькій та Миколаївській — 0,5 відгуків на день. У Миколаївській області кількість відгуків кандидатів за місяць впала майже вдвічі.

Найбільша конкуренція за роботу серед оброблювачів фото, адміністраторів салонів краси та верстальників — в середньому 10 відгуків на посаду. На всіх цих посадах ще рік тому, у серпні 2021, кількість відгуків трималась у діапазоні 1-2 на день. Найскладніше знайти працівників на посаду перукаря, ендокринолога та лікаря УЗД.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільші гонорари другий місяць поспіль пропонують медіабайєрам (59 500 грн), а також тімлідам (53750 грн), телеведучим та операційним менеджерам (по 40 000 грн). Найнижчі зарплати зафіксовані у прибиральників — 7500 грн та педагога-організатора — 8000 грн. За даними дослідження Work.ua, у 36% опитаних українців відбулося скорочення зарплат за час активної фази війни.

Наразі на сайті відкрито понад 48 тисяч вакансій. Кількість резюме, у порівнянні з серпнем 2021, зросла на 44%.

Djinni

Ситуація з роботою в ІТ-секторі все ще бажає кращого. У серпні компанії опублікували майже 19 тисяч вакансій — на 440 пропозицій більше, аніж у липні. За цей період сервіс зафіксував абсолютний рекорд відгуків кандидатів — 250 тисяч.

Станом на початок вересня на сайті зафіксовано понад 12 тисяч активних вакансій та понад 60 тисяч резюме.

Інфографіка: Опендатабот

Jooble

Кількість вакансій за кордоном за місяць суттєво не змінилась — наразі там розміщено 30 867 пропозицій про працевлаштування.

OLX Робота

За місяць кількість вакансій для робітничих спеціальностей незначно зменшилась, натомість кількість відгукувачів знизилась на 8%.

Довідка Finance.ua:

через пів року воєнного конфлікту як економіка країни, так і ринок праці досі перебувають у стані кризи. Вакансії додаються, порівнюючи з березнем цього року кількість пропозицій роботи збільшилася у 20 разів;

українські працедавці все частіше готові брати на роботу кандидатів без досвіду. Наразі роботодавцям потрібно більше новачків, ніж «айтішників». Одна з причин полягає в тому, що власники компаній проводять оптимізацію своїх бізнесів, тобто шукають способи економити.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.