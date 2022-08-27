Де найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Де найбільше вакансій (інфографіка) Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Через пів року воєнного конфлікту як економіка країни, так і ринок праці досі перебувають у стані кризи. Вакансії додаються, порівнюючи з березнем цього року кількість пропозицій роботи збільшилася у 20 разів, пише ukrpohliad.org.

На кадровому порталі grc.ua кількість вакансій досі у 3 рази менша, порівнюючи з довоєнним січнем та липнем минулого року.

Компанії переважно відновлюють набір співробітників, проте в пріоритеті точкова заміна співробітників та найм на стратегічні напрямки.

З іншого боку, на ринку багато вільних спеціалістів. Від початку війни частина українських компаній припинила чи скоротила комерційну діяльність, відбулася внутрішня міграція українців та релокація підприємств. Компанії намагаються економити, що дуже часто відбивається на зниженні заробітних плат та бонусів. Українці активно шукають роботу чи підробіток, проте на всіх роботи не вистачає. В деяких професійних сферах досі критично низька кількість вакансій.

Зміни ринку праці в регіонах

Київ повернув лідерство з квітня. Столиця завжди пропонувала більше роботи з більш високими зарплатами. Не зважаючи на те, що у Києві відбувається відчутне відновлення активності роботодавців у пошуку персоналу, столичні вакансії поки не досягли довоєнної частки у загальноукраїнській структурі ринку праці. Так, у січні у Києві було відкрито 43,3% вакансій від усіх актуальних в Україні, на початку лютого — 44,5% вакансій.

На початку війни лідерські позиції перехопив Львів. Станом на серпень Львів та область займають другу сходинку за кількістю вакансій.

Дніпропетровська область утримується у трійці лідерів, де була і до війни.

Наприкінці літа до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю вакансій не увійшла Одеська область. У період війни з переліку лідерів випала Харківська область, яка зазвичай займала третю сходинку за кількістю пропозицій роботи в Україні.

Проте у цьому переліку останнім часом тримається Івано-Франківська область, яка не входила до десятки регіонів з найбільшою кількістю вакансій і до війни у загальноукраїнській структурі пропозицій роботи мала частку всього 1,1%. Схожа ситуація з Полтавською областю, у якій у січні 2022 року було відкрито 1,6% вакансій від усіх в Україні.

Тенденції затребуваності спеціалістів

Чверть від усіх відкритих у серпні вакансій — це пропозиції роботи для спеціалістів сфери ритейл та менеджерів з продажу. Ця сфера відновлюється дуже динамічно. Зрозуміло, що у натуральному кількісному значенні вакансій у цій категорії досі менше, проте частка у відсотках вже перевищує довоєнні показники.

Втрачають свої позиції ІТ-спеціалісти. Нові вакансії додаються, проте динаміка несуттєва.

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Тенденція останніх двох місяців — з’явилося більше пропозицій роботи для спеціалістів без досвіду та студентів. Отже, наявне бажання компаній економити та на деякі позиції набирати недорогих фахівців без досвіду з подальшим навчанням їх на практиці.

Теж відносно нова тенденція — затребуваність бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. До війни ця професійна сфера не входила до десятки з найбільшою кількістю вакансій.

Традиційно затребуваними є

працівники сфери транспорт та логістика,

спеціалісти робітничих професій,

маркетологи,

піарники та рекламісти,

будівельники та працівники сільського господарства.

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