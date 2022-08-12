Вакансій стало більше: яку роботу пропонують фахівцям без досвіду та скільки платять — Finance.ua

Вакансій стало більше: яку роботу пропонують фахівцям без досвіду та скільки платять Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Вакансій стало більше: яку роботу пропонують фахівцям без досвіду та скільки платять, www.freepik.com

Українські працедавці все частіше готові брати на роботу кандидатів без досвіду.

Про це свідчить статистика кадрового порталу grc.ua

Як змінилась кількість вакансій для кандидатів без досвіду

У липні вакансії для спеціалістів без досвіду та студентів витіснили з другого місця рейтингу найбільш затребуваних професій ІТ-сферу.

У загальній структурі ринку праці вакансії для спеціалістів без досвіду займають 12,7% від усіх актуальних. Це є дуже непоганим результатом, адже сфера IT міцно трималася на 1-2 місці рейтингу впродовж багатьох років.

Наразі роботодавцям потрібно більше новачків, ніж «айтішників». Чому ж так сталося? Одна з причин полягає в тому, що власники компаній проводять оптимізацію своїх бізнесів, тобто шукають способи економити. Їм простіше найняти недорогого фахівця без досвіду та навчити його необхідним знанням та навичкам на практиці, ніж приймати в штат спеціаліста з високою заробітною платою.

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Ще однією причиною є те, що сфера ритейлу активно відновлює пошук персоналу. Збільшення кількості вакансій у цій сфері відбувається значними темпами, які перевищують динаміку у інших сферах.

Проте і активність пошукачів без досвіду значно збільшилася у останні місяці. До війни на одне робоче місце у цій категорії претендувало 5-8 осіб. З квітня конкуренція між кандидатами без досвіду роботи складала вже від 14 до 15 осіб на одне робоче місце.

У серпні знайти роботу фахівцю без досвіду стало ще важче. На одну вакансію претендує вдвічі більше — 28 пошукачів.

Що пропонують роботодавці

Прогнозовано кандидатам без досвіду більшість роботодавців пропонують невисоку заробітну плату. Хоча не обійшлося і без приємних винятків. Отже, статистика така:

6 000-9 100 грн пропонують 47% роботодавців;

9 100-12 200 грн (35%);

12 200-15 300 грн (10%);

15 300-18 300 грн (5%);

понад 18 300 грн (3%).

У середньому пропонована заробітна плата для фахівців без досвіду є значно нижчою, ніж середня зарплата серед всіх вакансій у липні.

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Зате роботодавці часто пропонують зручний графік роботи. Працювати класичний повний день вимагає лише 34% з них. На гнучкий графік можна розраховувати в 36% випадків, на змінний графік роботи — у 29%. Можливість працювати дистанційно вказана лише в 1% актуальних вакансій.

Топ-10 найпопулярніших професій

Беззаперечним лідером є сфера ритейлу: на продавців припадає 40% актуальних вакансій. Торгівля завжди потребувала великої кількості працівників, включно з новачками. «Срібло» утримують оператори АЗК (17%). П’ятірку лідерів замикають три професії зі сфери сервісу та роботи з клієнтами: таємний покупець (13%), таємний перевіряючий (8%), менеджер з продажу (3%).

Друга п’ятірка виглядає наступним чином:

фахівець WMS систем (3%);

адміністратор торгового залу (3%);

оператор-касир банку (2%);

координатор проектів (2%);

офіціант (2%).

Найбільше вакансій для новачків розміщують столичні роботодавці (на Київ припадає 12% вакансій). Захід відстає лише трішки: Львівська область — 10%, Івано-Франківська область — 9%. Віддаленість від лінії фронту дозволяє місцевим ринкам праці працювати більш-менш нормально. Хоча прикордонна Сумська область також тримає марку — 9%. Замикає п’ятірку Дніпропетровська область — 6%.

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