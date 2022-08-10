Яку роботу пропонують в Києві — Finance.ua

Яку роботу пропонують в Києві Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Яку роботу пропонують в Києві

Попри війну, що триває, все більше українських міст та регіонів починає відновлюватися та повертатися до активної-бізнес діяльності. Київ є лідером за темпами відновлення ринку праці. Все більше компаній починає повертатися до підбору персоналу, в серпні 2022 року понад третина всіх актуальних вакансій на grc.ua розміщена в Києві.

Де найбільше вакансій

Наразі лідером серед кількості розміщених вакансій є сфера продажу , причому кількість вакансій в сфері має тенденцію до зростання. У квітні частка вакансій зі сфери продажу становила 14%, а от в серпні вже 20% від усіх розміщених.

, причому кількість вакансій в сфері має тенденцію до зростання. У квітні частка вакансій зі сфери продажу становила 14%, а от в серпні вже 20% від усіх розміщених. Другими за затребуваністю є спеціалісти зі сфери ІТ , інтернет та телеком , для яких відкрито 19% від всіх столичних вакансій. Порівнюючи з квітнем, кількість вакансій для спеціалістів зі сфери ІТ у столиці зменшилася на 10%.

, , для яких відкрито 19% від всіх столичних вакансій. Порівнюючи з квітнем, кількість вакансій для спеціалістів зі сфери ІТ у столиці зменшилася на 10%. Фахівці зі сфери маркетингу , реклами та PR стабільно посідають третю сходинку за кількістю відкритих вакансій в Києві. Частка пропозицій роботи у цій сфері становить 10,6% від всіх актуальних у столиці.

, стабільно посідають третю сходинку за кількістю відкритих вакансій в Києві. Частка пропозицій роботи у цій сфері становить 10,6% від всіх актуальних у столиці. Зросла потреба в фахівцях зі сфери фінансів . Наразі для них відкрито 8,4% вакансій, що на 5% більше, ніж в квітні цього року.

. Наразі для них відкрито 8,4% вакансій, що на 5% більше, ніж в квітні цього року. Дещо зросла кількість вакансій для студентів та людей, які тільки починають свій кар’єрний шлях, наразі для них доступно 5% вакансій.

Скільки готові платити

Середня пропонована зарплата в серпні у Києві 28 700 грн, що дещо нижче ніж минулого місяця проте все одно вища, ніж загалом по Україні.

Сфери, де найбільше платять:

найбільшу середню заробітну плату пропонують в ІТ сфері — 186 000 грн, в багатьох вакансіях заробітна плата вказується в валюті, тому не так піддається коливанням;

фахівцям зі сфери консультування в Києві готові платити в середньому 54 600 грн;

зі сфери маркетингу, реклами та PR — 33 000 грн;

кандидатам у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємств готові платити в середньому 26 000 грн;

у сфері транспорту та логістики — 25 300 грн.

Найменшу оплату пропонують для студентів — 12 800 грн.

Конкуренція

Через війну частина людей втратила роботу, хтось змінив місце проживання, а хтось вирішив перекваліфікуватися, тому зросла конкуренція під час пошуку роботи.

Найбільша конкуренція в Києві наразі серед студентів та молоді — 17 осіб на 1 робоче місце, і цей показник збільшився, порівнюючи з квітнем місяцем. В серпні зросла конкуренція серед юристів — 8 претендентів на одне робоче місце. Досить висока конкуренція при пошуку роботи серед науковців, освітян, у представників топ-менеджменту та у будівельників — приблизно 7 осіб на місце. Шість осіб на одне вакантне місце у серпні серед адміністративного персоналу.

Варто зазначити, що попри те, що Київ приваблює пошукачів більшою кількістю пропозицій роботи та більш високими середніми зарплатами, показник середньої конкуренції у столиці не найвищий в Україні та складає 6 осіб на одну вакансію.

Хто шукає роботу в Києві

За останній місяць кількість резюме людей, які шукають роботу в Києві, зросла за 14%. Це в основному кандидати з досвідом роботи понад 6 років — 66% резюме. З меншим досвідом 1-6 років шукає роботу 16% осіб, а осіб без досвіду роботи 18%.

Найбільш активними пошукачами наразі є люди найбільш працездатного віку 30 — 50 років, їх 62%. Молоді серед пошукачів 21%, а старших за 50 років — 16%.

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