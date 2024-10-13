Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін — Finance.ua

Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін
Ринок нерухомості Євросоюзу поступово зростає протягом цього року. У другому кварталі ціни на житло в ЄС підвищилися на 1,9% у порівнянні з попереднім кварталом, а орендна плата зросла на 0,7%. У річному вимірі зростання склало 2,9% для ринку продажів та 3% для оренди.
Про це свідчать останні дані Eurostat.
Причини пожвавлення ринку нерухомості
Експерти вважають, що пожвавлення на ринку нерухомості пов’язане зі зниженням відсоткових ставок та загальною стабілізацією економічної ситуації в регіоні.
Проте ситуація залишається неоднорідною в різних країнах ЄС.
Лідери зростання цін на житло
Найбільше зростання цін на житло з 2010 року спостерігалося у країнах Балтії та Центральної Європи.
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Лідером стала Естонія, де ціни зросли на 232%. За нею йдуть Угорщина з 218% зростанням, Литва зі 178% і Латвія зі 146%.
Ці показники значно перевищують середній рівень ЄС.
Тенденції в оренді
Щодо оренди, то найбільше підвищення також зафіксовано в Естонії, де ціни зросли на 203%.
Значне зростання орендних ставок спостерігалося також у Литві, Ірландії та Угорщині.
Цікаво, що єдиною країною, де зафіксовано зниження цін на оренду, стала Греція, де показник упав на 18%.
Де знижуються ціни на нерухомість
Однак у деяких країнах ЄС все ще спостерігається зниження цін на нерухомість, зокрема:
- Люксембурзі (-8,3%);
- Фінляндії (-4,8%);
- Франції (-4,6%).
Найбільше зростання цін за цей період відзначено в: Польщі (+17,7%), Болгарії (+15,1%), Литві (+10,4%), Хорватії (+10,0%).
Експерти прогнозують подальше пожвавлення ринку нерухомості у більшості країн ЄС.
Зокрема, відзначається зростання інвестицій у ринок нерухомості Нідерландів на 70%, а також поновлення ринку житлової нерухомості в Данії.
В Італії спостерігається підвищений інтерес інвесторів до готельного бізнесу.
Нагадаємо, у 2022 році 1,66 мільйона студентів з-за кордону навчались у вищих навчальних закладах ЄС. Зазначається, що 44% отримували ступінь бакалавра, 45% навчалися в магістратурі, а 9% навчалися в докторантурі. Найпривабливішою країною стала Німеччина.
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