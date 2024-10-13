Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін — Finance.ua

Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін Сьогодні 11:10 — Нерухомість

Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін

Ринок нерухомості Євросоюзу поступово зростає протягом цього року. У другому кварталі ціни на житло в ЄС підвищилися на 1,9% у порівнянні з попереднім кварталом, а орендна плата зросла на 0,7%. У річному вимірі зростання склало 2,9% для ринку продажів та 3% для оренди.

Про це свідчать останні дані Eurostat.

Причини пожвавлення ринку нерухомості

Експерти вважають, що пожвавлення на ринку нерухомості пов’язане зі зниженням відсоткових ставок та загальною стабілізацією економічної ситуації в регіоні.

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Проте ситуація залишається неоднорідною в різних країнах ЄС.

Лідери зростання цін на житло

Найбільше зростання цін на житло з 2010 року спостерігалося у країнах Балтії та Центральної Європи.

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Лідером стала Естонія, де ціни зросли на 232%. За нею йдуть Угорщина з 218% зростанням, Литва зі 178% і Латвія зі 146%.

Ці показники значно перевищують середній рівень ЄС.

Тенденції в оренді

Щодо оренди, то найбільше підвищення також зафіксовано в Естонії, де ціни зросли на 203%.

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Значне зростання орендних ставок спостерігалося також у Литві, Ірландії та Угорщині.

Цікаво, що єдиною країною, де зафіксовано зниження цін на оренду, стала Греція, де показник упав на 18%.

Де знижуються ціни на нерухомість

Однак у деяких країнах ЄС все ще спостерігається зниження цін на нерухомість, зокрема:

Люксембурзі (-8,3%);

Фінляндії (-4,8%);

Франції (-4,6%).

Найбільше зростання цін за цей період відзначено в: Польщі (+17,7%), Болгарії (+15,1%), Литві (+10,4%), Хорватії (+10,0%).

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Експерти прогнозують подальше пожвавлення ринку нерухомості у більшості країн ЄС.

Зокрема, відзначається зростання інвестицій у ринок нерухомості Нідерландів на 70%, а також поновлення ринку житлової нерухомості в Данії.

В Італії спостерігається підвищений інтерес інвесторів до готельного бізнесу.

Нагадаємо, у 2022 році 1,66 мільйона студентів з-за кордону навчались у вищих навчальних закладах ЄС. Зазначається, що 44% отримували ступінь бакалавра, 45% навчалися в магістратурі, а 9% навчалися в докторантурі. Найпривабливішою країною стала Німеччина.

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