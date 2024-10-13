Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін

Нерухомість
74
Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін
Ринок нерухомості в ЄС: де житло подорожчало, а де спостерігається падіння цін
Ринок нерухомості Євросоюзу поступово зростає протягом цього року. У другому кварталі ціни на житло в ЄС підвищилися на 1,9% у порівнянні з попереднім кварталом, а орендна плата зросла на 0,7%. У річному вимірі зростання склало 2,9% для ринку продажів та 3% для оренди.
Про це свідчать останні дані Eurostat.

Причини пожвавлення ринку нерухомості

Експерти вважають, що пожвавлення на ринку нерухомості пов’язане зі зниженням відсоткових ставок та загальною стабілізацією економічної ситуації в регіоні.
Читайте також
Проте ситуація залишається неоднорідною в різних країнах ЄС.

Лідери зростання цін на житло

Найбільше зростання цін на житло з 2010 року спостерігалося у країнах Балтії та Центральної Європи.

Оформити туристичне страхування на Finance.ua ⚡

Лідером стала Естонія, де ціни зросли на 232%. За нею йдуть Угорщина з 218% зростанням, Литва зі 178% і Латвія зі 146%.
Ці показники значно перевищують середній рівень ЄС.

Тенденції в оренді

Щодо оренди, то найбільше підвищення також зафіксовано в Естонії, де ціни зросли на 203%.
Читайте також
Значне зростання орендних ставок спостерігалося також у Литві, Ірландії та Угорщині.
Цікаво, що єдиною країною, де зафіксовано зниження цін на оренду, стала Греція, де показник упав на 18%.

Де знижуються ціни на нерухомість

Однак у деяких країнах ЄС все ще спостерігається зниження цін на нерухомість, зокрема:
  • Люксембурзі (-8,3%);
  • Фінляндії (-4,8%);
  • Франції (-4,6%).
Найбільше зростання цін за цей період відзначено в: Польщі (+17,7%), Болгарії (+15,1%), Литві (+10,4%), Хорватії (+10,0%).
Читайте також
Експерти прогнозують подальше пожвавлення ринку нерухомості у більшості країн ЄС.
Зокрема, відзначається зростання інвестицій у ринок нерухомості Нідерландів на 70%, а також поновлення ринку житлової нерухомості в Данії.
В Італії спостерігається підвищений інтерес інвесторів до готельного бізнесу.
Нагадаємо, у 2022 році 1,66 мільйона студентів з-за кордону навчались у вищих навчальних закладах ЄС. Зазначається, що 44% отримували ступінь бакалавра, 45% навчалися в магістратурі, а 9% навчалися в докторантурі. Найпривабливішою країною стала Німеччина.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.