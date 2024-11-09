Ринок інфлюенсерів переповнений: більшість не можуть зробити цю діяльність основним джерелом доходу — Finance.ua

Ринок інфлюенсерів переповнений: більшість не можуть зробити цю діяльність основним джерелом доходу Сьогодні 11:20

Ринок інфлюенсерів переповнений: більшість не можуть зробити цю діяльність основним джерелом доходу, Фото: freepik

Нові дані показують, що 57% покоління Z в США прагнуть стати інфлюенсерами, а 53% вважають цю кар’єру престижною.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на статтю The Еconomist.

Витрати брендів на кампанії з інфлюенсерами

За останні п’ять років витрати на інфлюенсерський маркетинг зросли втричі — до $7 мільярдів.

Майже чверть брендів витрачають понад 40% своїх бюджетів на кампанії з інфлюенсерами.

Зміни в підході до інфлюенсерів

Проте підхід до інфлюенсерів зазнав змін. Бренди все частіше співпрацюють з тими, хто орієнтується на нішеві аудиторії.

Наприклад, популярними стають акаунти, що надають модні поради для людей 60+, або блоги з садівництва для міських жителів.

Компанії виявили, що невеликі нішеві аудиторії мають кращий показник залученості.

Частка витрат на мікроінфлюенсерів (менше ніж 20 000 підписників) зросла з 20% до 45%, тоді як витрати на зірок із понад мільйоном підписників скоротилися з 15% до 8%.

Бренди помічають, що мікроінфлюенсери мають вищий рівень залученості та краще адаптують контент до своїх підписників.

Нові тренди: ШІ-інфлюенсери

Крім того, новим трендом стають ШІ-інфлюенсери, як-от віртуальна фітнес-гуру Айтана Лопез, яка вже має 330 тисяч підписників на Instagram.

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На глобальному рівні індустрія стрімко зростає — на початок 2023 року було понад 50 мільйонів інфлюенсерів, і щороку їх кількість збільшується на 10−20%. Втім, лише 4% інфлюенсерів заробляють понад $100,000 на рік.

Більшість із них не можуть зробити це основним джерелом доходу, оскільки ринок переповнений пропозиціями.

Попри співпрацю з такими зірками, як Charli D’Amelio та Khaby Lame, бренди, зокрема Walmart та Louis Vuitton, все частіше обирають мікроінфлюенсерів через їхню тіснішу взаємодію з аудиторією.

Водночас 68% споживачів у сфері моди висловлюють невдоволення через надлишок рекламного контенту в соціальних мережах, що підштовхує компанії до пошуку нових форматів просування.

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