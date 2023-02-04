Ринок авто в 2022 році: розрив між попитом на нові та вживані авто зростає — Finance.ua
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Ринок авто в 2022 році: розрив між попитом на нові та вживані авто зростає

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За даними Укравтопрому, у 2022 році кількість реєстрацій машин з пробігом вдесятеро перевищила оформлення нових автомобілів.
Якими марками та моделями авто найбільше цікавилися українці, якому ціновому сегменту надавали перевагу — резюмували в річній аналітиці OLX Авто.
Найбільший вибір автомобілів з пробігом спостерігався в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто, а найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).
Покупці теж найбільше цікавилися автомобілями з пробігом , і марка Volkswagen була найпопулярнішою (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно став найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року. Так, п’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022-му виглядає так:
  1. Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
  2. Opel — 641 150;
  3. BMW — 574 533;
  4. Mercedes-Benz — 514 961;
  5. Daewoo — 476 499.
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Попит на бюджетний ціновий сегмент автомобілів
У 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування. Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту.
Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:
  1. Volkswagen Golf — $4 219;
  2. Daewoo Lanos-Sens — $2 408;
  3. BMW 5-series — $4 517;
  4. BMW 3-series — $4 687;
  5. Skoda Octavia — $6 209;
  6. Opel Vectra — $1 794;
  7. Volkswagen Passat sedan — $5 550;
  8. Audi A6 — $4 700;
  9. Opel Astra — $5 029;
  10. Volkswagen Passat Variant — $5 164.
При цьому, вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років.
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П’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:
  • седан — понад 5,4 млн відгуків;
  • хетчбек — понад 2 млн;
  • універсал — 1,5 млн;
  • позашляховик — 1,1 млн;
  • мікроавтобус — 544 тис.
Також ми зафіксували, що впродовж минулого року найвищим був попит на авто з великим пробігом. Зазначу, що такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.
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Середня вартість наявних автомобілів з пробігом, дані OLX Авто, 2022 рік:
  • до 100 тис. км — середня ціна, тис. $6 400;
  • від 100 до 300 тис. км — середня ціна, тис. $5 700;
  • понад 300 тис. км — середня ціна, тис. $5 700.
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За матеріалами:
Finance.ua
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