Ринок авто в 2022 році: розрив між попитом на нові та вживані авто зростає — Finance.ua

Ринок авто в 2022 році: розрив між попитом на нові та вживані авто зростає
За даними Укравтопрому, у 2022 році кількість реєстрацій машин з пробігом вдесятеро перевищила оформлення нових автомобілів.
Якими марками та моделями авто найбільше цікавилися українці, якому ціновому сегменту надавали перевагу — резюмували в річній аналітиці OLX Авто.
Найбільший вибір автомобілів з пробігом спостерігався в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто, а найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).
Покупці теж найбільше цікавилися автомобілями з пробігом , і марка Volkswagen була найпопулярнішою (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно став найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року. Так, п’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022-му виглядає так:
- Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
- Opel — 641 150;
- BMW — 574 533;
- Mercedes-Benz — 514 961;
- Daewoo — 476 499.
Попит на бюджетний ціновий сегмент автомобілів
У 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування. Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту.
Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:
- Volkswagen Golf — $4 219;
- Daewoo Lanos-Sens — $2 408;
- BMW 5-series — $4 517;
- BMW 3-series — $4 687;
- Skoda Octavia — $6 209;
- Opel Vectra — $1 794;
- Volkswagen Passat sedan — $5 550;
- Audi A6 — $4 700;
- Opel Astra — $5 029;
- Volkswagen Passat Variant — $5 164.
При цьому, вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років.
П’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:
- седан — понад 5,4 млн відгуків;
- хетчбек — понад 2 млн;
- універсал — 1,5 млн;
- позашляховик — 1,1 млн;
- мікроавтобус — 544 тис.
Також ми зафіксували, що впродовж минулого року найвищим був попит на авто з великим пробігом. Зазначу, що такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.
Середня вартість наявних автомобілів з пробігом, дані OLX Авто, 2022 рік:
- до 100 тис. км — середня ціна, тис. $6 400;
- від 100 до 300 тис. км — середня ціна, тис. $5 700;
- понад 300 тис. км — середня ціна, тис. $5 700.
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