Ринок авто в 2022 році: розрив між попитом на нові та вживані авто зростає — Finance.ua

Ринок авто в 2022 році: розрив між попитом на нові та вживані авто зростає Сьогодні 08:44 — Особисті фінанси

За даними Укравтопрому , у 2022 році кількість реєстрацій машин з пробігом вдесятеро перевищила оформлення нових автомобілів.

Якими марками та моделями авто найбільше цікавилися українці, якому ціновому сегменту надавали перевагу — резюмували в річній аналітиці OLX Авто

Найбільший вибір автомобілів з пробігом спостерігався в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто, а найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).

Покупці теж найбільше цікавилися автомобілями з пробігом , і марка Volkswagen була найпопулярнішою (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно став найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року. Так, п’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022-му виглядає так:

Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення; Opel — 641 150; BMW — 574 533; Mercedes-Benz — 514 961; Daewoo — 476 499.

Попит на бюджетний ціновий сегмент автомобілів

У 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування. Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту.

Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:

Volkswagen Golf — $4 219; Daewoo Lanos-Sens — $2 408; BMW 5-series — $4 517; BMW 3-series — $4 687; Skoda Octavia — $6 209; Opel Vectra — $1 794; Volkswagen Passat sedan — $5 550; Audi A6 — $4 700; Opel Astra — $5 029; Volkswagen Passat Variant — $5 164.

При цьому, вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років.

П’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:

седан — понад 5,4 млн відгуків;

хетчбек — понад 2 млн;

універсал — 1,5 млн;

позашляховик — 1,1 млн;

мікроавтобус — 544 тис.

Також ми зафіксували, що впродовж минулого року найвищим був попит на авто з великим пробігом. Зазначу, що такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.

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Середня вартість наявних автомобілів з пробігом, дані OLX Авто, 2022 рік:

до 100 тис. км — середня ціна, тис. $6 400;

від 100 до 300 тис. км — середня ціна, тис. $5 700;

понад 300 тис. км — середня ціна, тис. $5 700.

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