Ще одна країна ЄС продовжила дію водійських прав для українців на 3 роки — Finance.ua

Ще одна країна ЄС продовжила дію водійських прав для українців на 3 роки Сьогодні 16:45 — Технології&Авто

Уряд Норвегії вніс деякі зміни до правил видачі водійських прав, таким чином продовживши термін визнання українських водійських прав у Норвегії до трьох років.

Про це йдеться на сайті schengenvisainfo.com

Згідно з нещодавньою заявою, уряд також підкреслив, що визнаються всі категорії водійських прав, а не лише легкових автомобілів, як це було досі, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

«Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, поки діє захист. Крім того, необхідно визнавати всі категорії водійських прав, а не лише для легкових автомобілів», — зазначив у зв’язку з цим міністр транспорту Йон-Івар Нігорд.

Враховуючи, що вже майже рік після початку війни в Україні Норвегія виявила велику підтримку біженцям і хоче дати їм передбачуваність щодо їхнього перебування в Норвегії.

У квітні минулого року влада Норвегії продовжила термін визнання українських водійських прав з трьох місяців до одного року.

За словами Нігорда, минув рік, як багато українських біженців осіли в Норвегії, де багато з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в країні. Проте вони втратять право керувати автомобілем, якщо правила не будуть змінені.

Крім того, українські біженці також мають водійські права на вантажівки та автобуси.

Крім того, уряд заявив, що не буде змін щодо вимоги щодо того, що біженці повинні мати дійсні фізичні водійські права своєї країни, щоб отримати дозвіл на отримання водійських прав. Водночас зміна водійських прав відбувається за стандартними європейськими правилами визнання українських водійських прав.

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