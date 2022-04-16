Ринковий курс долара більш-менш стабільний, — Марченко

Вчора 13:01 — Валюта

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ринковий курс долара в Україні більш-менш стабільний.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

Водночас, офіційний курс долара зафіксований.

«Зараз курс долара більш-менш стабільний. Я говорю не про офіційний курс, який зафіксований, а сформований на ринку. Це свідчить про те, що громадяни довіряють ухваленим рішенням, довіряють національній валюті та банківській системі», — заявив міністр.

При цьому він додав, що Національний банк України здійснює жорсткі заходи контролю за обігом валюти і не допускає зловживань.

Інформація Finance.ua:

Національний банк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту та уточнив правила погашення банками позичок перед нерезидентами;

більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її на максимально дозволеному рівні — офіційний курс плюс 10%.



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