Банки возобновили продажу валюты: сколько просят за доллар — Finance.ua

Банки возобновили продажу валюты: сколько просят за доллар

Сегодня 11:02 — Валюта

Большинство банков возобновили продажу наличной валюты после разрешения Национального банка, установив ее курс на максимально разрешенном уровне — официальный курс плюс 10%.

По состоянию на 08:00 16 апреля банки установили ценники на продажу валюты:

ПриватБанк — 29,547 грн за доллар;

Укрэксимбанк — 29,900;

Райффайзен Банк — 29,540;

Укргазбанк — 31,000

Альфа-Банк — 32,170;

ОТП-Банк — 32,180;

Укрсиббанк — 29,550;

Универсал Банк — 29,840.

Государственный Ощадбанк пока валюту не продает.

При этом курс покупки валюты по состоянию на то же время составляет:

ПриватБанк — 29,255 грн за доллар;

Укрэксимбанк — 29,500;

Райффайзен Банк — 29,250;

Укргазбанк — 29,500;

Альфа-Банк — 31,500;

ОТР Банк — 29 450;

Укрсиббанк — 29,260;

Универсал Банк — 29,550.

Отмечается, что легализация продажи наличной валюты привела к снижению ее курса на черном рынке на 0,2-0,3 грн — до 32,2-32,6 грн за доллар.

Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день — 29,2549 грн за доллар.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, если в первые дни на «черном» рынке котировки достигали 39-40 грн за доллар, то накануне разрешения на продажу наличной валюты банкам и небанковским финансовым учреждениям разница между официальным курсом и курсом на «черном» рынке сузилась до 8-9%.

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