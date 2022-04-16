Банки возобновили продажу валюты: сколько просят за доллар — Finance.ua

Большинство банков возобновили продажу наличной валюты после разрешения Национального банка, установив ее курс на максимально разрешенном уровне — официальный курс плюс 10%.
По состоянию на 08:00 16 апреля банки установили ценники на продажу валюты:
ПриватБанк — 29,547 грн за доллар;
Укрэксимбанк — 29,900;
Райффайзен Банк — 29,540;
Укргазбанк — 31,000
Альфа-Банк — 32,170;
ОТП-Банк — 32,180;
Укрсиббанк — 29,550;
Универсал Банк — 29,840.
Государственный Ощадбанк пока валюту не продает.
При этом курс покупки валюты по состоянию на то же время составляет:
ПриватБанк — 29,255 грн за доллар;
Укрэксимбанк — 29,500;
Райффайзен Банк — 29,250;
Укргазбанк — 29,500;
Альфа-Банк — 31,500;
ОТР Банк — 29 450;
Укрсиббанк — 29,260;
Универсал Банк — 29,550.
Отмечается, что легализация продажи наличной валюты привела к снижению ее курса на черном рынке на 0,2-0,3 грн — до 32,2-32,6 грн за доллар.
Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день — 29,2549 грн за доллар.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, если в первые дни на «черном» рынке котировки достигали 39-40 грн за доллар, то накануне разрешения на продажу наличной валюты банкам и небанковским финансовым учреждениям разница между официальным курсом и курсом на «черном» рынке сузилась до 8-9%.
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