НБУ разрешил населению покупать наличную валюту — Finance.ua

«Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 г. разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению», — сказано в сообщении.
Для чего это нужно:
восстановление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан.
В то же время, для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.