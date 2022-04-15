НБУ разрешил населению покупать наличную валюту — Finance.ua

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НБУ разрешил населению покупать наличную валюту

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НБУ разрешил населению покупать наличную валютуНБУ разрешил населению покупать наличную валюту
Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту и уточнил правила погашения банками ссуд перед нерезидентами.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 г. разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению», — сказано в сообщении.
Для чего это нужно:
  • восстановление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан.
В то же время, для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.

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Дополнительно Национальный банк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:
  • курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки;
  • курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.
Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Finance.ua
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