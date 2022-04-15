НБУ разрешил населению покупать наличную валюту — Finance.ua

НБУ разрешил населению покупать наличную валюту

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НБУ разрешил населению покупать наличную валюту

Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту и уточнил правила погашения банками ссуд перед нерезидентами.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 г. разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению», — сказано в сообщении.

Для чего это нужно:

восстановление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан.

В то же время, для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.

Дополнительно Национальный банк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки;

курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

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