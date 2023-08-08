Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun — Finance.ua
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Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun

Технології&Авто
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Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun
Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun, Фото: gur.gov.ua
Новий український безпілотник SpyGun після тилових випробувань передали для тестування у зону бойових дій.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню», — ідеться у повідомленні.
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Як поінформували у ГУР, БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця Збройних сил України Сергія Стаховського.
Зазначається, що комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління.
Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.
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Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.
Час польоту безпілотника без посадки становить 120−160 хв, максимальна висота польоту — 1500 м, робоча висота — 500−600 м, швидкість — 90 км/год.
Камери ― курсова онлайн та GoPro. Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.
«БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час робот, — додали у розвідці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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