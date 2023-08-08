Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun — Finance.ua

Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Розвідники тестують у зоні бойових дій український безпілотник SpyGun, Фото: gur.gov.ua

Новий український безпілотник SpyGun після тилових випробувань передали для тестування у зону бойових дій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню», — ідеться у повідомленні.

Як поінформували у ГУР, БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця Збройних сил України Сергія Стаховського.

Зазначається, що комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління.

Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.

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Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Час польоту безпілотника без посадки становить 120−160 хв, максимальна висота польоту — 1500 м, робоча висота — 500−600 м, швидкість — 90 км/год.

Камери ― курсова онлайн та GoPro. Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

«БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час робот, — додали у розвідці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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