В Україні розробили БПЛА, стійкий до РЕБ ворога (фото) — Finance.ua

В Україні розробили БПЛА, стійкий до РЕБ ворога (фото) Сьогодні 17:40 — Технології&Авто

В Україні розробили БПЛА, стійкий до РЕБ ворога (фото), Фото: SkyLab

Українська компанія SkyLab розробила та представила нову модифікацію БПЛА «Shoolika mk6». Його головна особливість — стійкість до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога. Shoolika mk6 отримав офіційний протокол РЕБостійкості, який надається за участю членів комісії Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба компанії

Аналізуючи іноземні зразки ударних безпілотників, а також враховуючи потреби та відгуки українських військових, які застосовують БПЛА та інші пристрої на передовій, було зроблено коптер Shoolika mk6.

Фото: SkyLab

«Війна ведеться на всіх напрямах з використанням сучасних технологій та їх протидії. Тож українські воїни мають бути оснащенні розробками, які матимуть засоби та передові технології для протидії та послаблення ворога», — коментує Євгеній Рвачов, засновник та очільник SkyLab.

За його словами, РЕБостійкість коптеру досягається завдяки стійким до перешкод модулям зв’язку, які є власною розробкою SkyLab.

«Задля забезпечення підрозділів на лінії фронту такими дронами нам необхідна синергія із державою, а саме Державне оборонне замовлення», — додав він.

Фото: SkyLab

Виробництво партії з десяти РЕБостійких коптерів SkyLab триває близько трьох тижнів. В цей термін входить збірка, прошивка, калібрування, тестування та пакування продукту. В середньому вартість виробництва одного коптеру складає близько $25−30 тис.

В найближчих планах компанії масштабування виробництва коптера Shoolika MK6, налагодження роботи з Державними оборонними замовленнями та відкриття офісу в Європі. Також в компанії наразі спрямовані на модифікації однієї моделі дронів, задля використання одного приладу для виконання різних військових місій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.