Розтратив 1 млрд грн з бюджету на харчування для ЗСУ: СБУ викрила експосадовця Міноборони — Finance.ua
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Розтратив 1 млрд грн з бюджету на харчування для ЗСУ: СБУ викрила експосадовця Міноборони

Кримінал
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Розтратив 1 млрд грн з бюджету на харчування для ЗСУ: СБУ викрила експосадовця Міноборони
Розтратив 1 млрд грн з бюджету на харчування для ЗСУ: СБУ викрила експосадовця Міноборони
Як повідомляє СБУ, викрито експосадовця Міністерства оборони, який розтратив 1 млрд грн бюджетних коштів на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ.
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Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виплачених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.
За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони.
Як це було
Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.
При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%. За матеріалами справи посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання договору з профільними підрозділами оборонного відомства.
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Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Ініційована правоохоронними засобами судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.
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Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах).Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Зловміснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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