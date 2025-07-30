Через завищені тарифи на світло «Київпастранс» переплатив понад 11 мільйонів — Finance.ua

Через завищені тарифи на світло «Київпастранс» переплатив понад 11 мільйонів Сьогодні 05:37 — Кримінал

Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами комунального підприємства «Київпастранс». За даними слідства, йдеться про понад 11,5 млн гривень переплати.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Зазначається, що слідчі викрили схему заволодіння коштами комунального підприємства. До організації злочину причетний директор фірми підряду, яка постачала електроенергію.

За даними слідства, між КП «Київпастранс» та переможцем відкритих торгів було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом — додаткові угоди, що передбачали зміну оплати у разі коливань тарифів. Втім, коли ціни на електроенергію знизилися, постачальник не повідомив про це замовника та продовжував виставляти рахунки за завищеними цінами.

Як засвідчили результати експертиз, унаслідок таких дій комунальне підприємство переплатило понад 11,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Директору фірми оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

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Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

У межах цього ж кримінального провадження раніше повідомили про підозру колишній посадовиці КП «Київпастранс», яка, за даними слідства, допустила службову недбалість і не проконтролювала коригування вартості постачання (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

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