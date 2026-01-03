Розпочато виплату пенсій у 2026 році Сьогодні 07:15 — Особисті фінанси

Розпочато виплату пенсій у 2026 році

Пенсійний фонд України з 1 січня вже почав надання пенсійних та деяких інших соціальних виплат українцям.

На виплати з державного бюджету спрямували понад мільярд гривень.

Про це повідомляє ПФУ у Facebook

В ПФУ зазначили, що з 1 січня почались виплати пенсій та лікарняних, а також надання інших виплат через фонд. Загалом спрямовано на це наступну кількість грошей:

на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» — 1,1 млрд гривень:

на оплату лікарняних — 14,5 млн гривень.

Загалом до Пенсійного фонду тільки за 1 січня звернулися 37,5 тисячі осіб. Усім їм надано відповідні послуги.

