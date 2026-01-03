0 800 307 555
Особисті фінанси
Розпочато виплату пенсій у 2026 році
Пенсійний фонд України з 1 січня вже почав надання пенсійних та деяких інших соціальних виплат українцям.
На виплати з державного бюджету спрямували понад мільярд гривень.
Про це повідомляє ПФУ у Facebook.
В ПФУ зазначили, що з 1 січня почались виплати пенсій та лікарняних, а також надання інших виплат через фонд. Загалом спрямовано на це наступну кількість грошей:
  • на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» — 1,1 млрд гривень:
  • на оплату лікарняних — 14,5 млн гривень.
Загалом до Пенсійного фонду тільки за 1 січня звернулися 37,5 тисячі осіб. Усім їм надано відповідні послуги.
Нещодавно у головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області розповіли, як онлайн отримати довідку про розмір пенсії.
Фахівці зазначають, для цього отримувачам необхідно зайти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки ID.GOV.UA або «Дія.Підпис».
Після цього натисніть у лівому боковому меню на вкладку «Запит на отримання електронних документів» в розділі «Комунікації з ПФУ».
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
