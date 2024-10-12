Розкрито масштаби забруднення України вибухонебезпечними предметами — Finance.ua

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Розкрито масштаби забруднення України вибухонебезпечними предметами

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Розкрито масштаби забруднення України вибухонебезпечними предметами
Розкрито масштаби забруднення України вибухонебезпечними предметами, Фото: mil.gov.ua
Через широкомасштабне вторгнення росії в Україні забруднено 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² водних територій вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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Агресія рф має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах.
За словами начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, керівника секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковника Руслана Берегулі, ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців.
На форумі «Фінансові засади в гуманітарному розмінуванні та принципи компенсацій в аграрному секторі» у Києві під час виставки Security 2.0 він розповів про поточну ситуацію в Україні.
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Також Берегуля окреслив найближчі кроки для покращення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування в Україні.
«Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності», — подякував спікер міжнародним партнерам України за підтримку і допомогу.
Така співпраця у регіонах, що постраждали від дій агресора, дозволить створити безпечне середовище, повернути тимчасово переміщених осіб, відновити економічний розвиток.
За матеріалами:
Finance.ua
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