В Україні запрацювала держпрограма з розмінування агроземель — Finance.ua

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В Україні запрацювала держпрограма з розмінування агроземель

Казна та Політика
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В Україні запрацювала держпрограма з розмінування агроземель
В Україні запрацювала держпрограма з розмінування агроземель
Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування», який розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час четвертого засідання Секторальної робочої групи з протимінної діяльності.
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«Вперше в українській історії ми маємо підписану угоду з розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro. Завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень. Так держава отримає економію коштів, а фермер — повну компенсацію вартості розмінування від держави. Загалом в системі Prozorro відбулося вже 11 подібних аукціонів. На торгах змагалося від 2 до 6 учасників. Падіння ціни під час торгів становило понад 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень», — сказала Свириденко.
Фермерське господарство в липні подалося на участь в державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель.
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Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому, складається із 12 ділянок різного рівня складності. На них зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї. Частина ділянок вкриті травою, на частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн. Шевченкове в перший рік війни фактично знаходилося на лінії фронту.
«Підписаний договір і сапери в полях — найкраще свідчення, що програма компенсацій працює. Для мене дуже важливо, що на участь у програмі подаються як великі, так і малі агровиробники, а конкуренція на аукціонах серед операторів складає до 6 пропозицій на один лот. Це означає, що ми створили прозорі умови для ключових гравців ринку розмінування і це дозволить нам швидше та ефективніше розміновувати наші землі», — сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.
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Загалом в системі Prozorro Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 690 га. Наступні девʼять аукціонів заплановані на 1 жовтня. Площа ділянок, на які закуповуватимуться послуги з розмінування, складає 2 470 га, а стартова ціна — понад 172 млн грн.
«Ми підписали перший договір із переможцем аукціону із розмінування земель с/г призначення. До кінця тижня може бути підписано ще три договори. Сам факт проведення аукціонів і початок робіт дуже важливі для того, щоб і фермери, і оператори побачили, що ринок працює, і більш охоче брали участь в торгах, зокрема тих, що відбудуться вже у вівторок, 1 жовтня. А світова демайнінгова спільнота може переконатися в тому, що нам вдалося створити чіткі та прозорі умови функціонування ринку гуманітарного розмінування», — додав директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.
За матеріалами:
Finance.ua
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